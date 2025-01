Ander Herrera llegó al país para ser refuerzo de Boca, apuntó a su fecha de debut y explicó donde surgió su fanatismo

Llegó el día AH. Ander Herrera arribó al país tras largas horas de vuelo desde España y fue recibido por una multitud de hinchas de Boca en Ezeiza, así como también una catarata de medios presentes para que brinde sus primeros testimonios como refuerzo xeneize.

Sin rodeos, el ahora ex Athletic Bilbao rompió el silencio y se expresó por primera vez como futbolista de Boca, aún restando la revisión médica y la firma del contrato que lo ligará con el club de la Ribera por los próximos dos años.

Entre sus testimonios, el volante de 35 años se mostró entusiasmado con su llegada al club de sus amores al otro lado del mundo. En sus breves declaraciones, Ander comenzó: “Quiero llegar, adaptarme y disfrutar de una experiencia única, además de aportar mi experiencia“.

Luego, sin andar con vueltas, se refirió a los objetivos más próximos y a su posible fecha de debut con la camiseta azul y oro: “La semana que viene hay un partido de copa (NdR: vs. Argentino de Monte Maíz por Copa Argentina) y así uno detrás del otro. No hablamos de objetivos a muy a largo plazo aún. Lo primero es el primer partido. Después vendrán uno después de otro”.

Respecto a su fanatismo por el Xeneize, Herrera dejó claro el verdadero motivo por el que se convirtió en hincha por más que vivió toda su vida en Europa. “Es un club gigante y muy especial, con una pasión y una historia muy única. Mi padre trabajó aquí en Argentina muchos años y me contó sobre lo que era Boca, así que me hice hincha muy de niño. Lo viví como hincha, y como jugador dicen que es algo único, que se pone la piel de gallina estando ahí”, reveló en pleno aeropuerto.

Por último, fue respetuoso hacia River cuando le pidieron un mensaje para el que ahora será su clásico rival. “¿Algo para River? No, a todos los clubes se los respeta, yo solo pienso en Boca y a mi me gusta Boca“. Para cerrar, señaló que aún no habló personalmente con Riquelme y con Gago, pero sí lo hizo su entorno y hoy le tocará a él.

Los números de Ander Herrera

A sus 35 años el volante asume un momento de segundo orden en Bilbao. 568 partidos como profesional, 45 goles, 52 asistencias y14 títulos donde resaltan la Europa League de 2017 en Manchester United y el Europeo Sub 21 con la Selección de España son los pilares de su hoja de vida. En la mayor de La Roja alcanzó a disfrutar de 180 minutos oficiales.

El mercado de altas de Boca: los que llegaron y los que están al caer

Boca ya abrochó a Carlos Palacios, Ayrton Costa, Alan Velasco, Rodrigo Battaglia y Ander Herrera. Salvo el central proveniente de Royal Antwerp, todos los demás llegan con aspiraciones a ser titulares.

El Xeneize está lejos de retirarse del mercado de pases, ya que busca concretar la transferencia del ya mencionado Williams Alarcón, un arquero (Marchesin es el apuntado) y algún nombre más para el mediocampo y la defensa. Quedan dos semanas para el inicio de la temporada y un par más de mercado de pases. Y todavía sueñan con Paredes…

