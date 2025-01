Erling Haaland confesó qué es lo que más lo fastidia de Pep Guardiola: "Se vuelve un poco molesto"

Erling Haaland se ha convertido en uno de los futbolistas más destacados del mundo. A base de goles, el noruego se ganó a la gente del Salzburgo, Borussia Dortmund y finalmente ha brillado bajo las luces más destacadas del fútbol mundial en Manchester City.

En una reciente entrevista junto a Thierry Henry, Haaland discutió sobre su nuevo contrato, pero también sobre el impacto que ha tenido Pep Guardiola en él. Tanto para bien como para mal, y descubrió que comparte el mismo fastidio con Guardiola que tenía Henry en su momento, cuando fue dirigido por el español en Barcelona.

Henry tuvo a Guardiola como DT en Barcelona.

“Dicen que Pep es molesto ¿Qué te molesta de Pep? Para mí es cuando me decía cómo jugar, que me quede abierto en la banda, cuando yo quería cortar hacia adentro y convertir goles”, expuso Henry, abriendo el tema de conversación y recordando su paso por Barcelona, en el que Guardiola lo utilizó como extremo izquierdo.

“Es similar para mi, a veces me pide que me quede arriba aunque yo quiera bajar a jugar”, reconoció Haaland en respuesta. “Es un loco de los detalles, y si te dice 20 veces lo mismo, se vuelve un poco molesto. Pero es porque es un estudioso, trabajador, alguien que ve el fútbol de forma diferente.”

Henry y Haaland compartieron una interesante charla sobre el futuro del noruego.

Eso sí, Haaland también ponderó a Guardiola como el mejor entrenador que ha tenido: “Me inspira a ser un mejor jugador, estoy feliz de seguir trabajando con él, de aprender de él y de que siga demandando más y más de mi. Pep te demanda que cada día estés listo, ya sea para jugar, para entrenar y para aprender”, afirmó.

Sobre su nuevo contrato con Manchester City hasta 2034

Erling Haaland firmó la semana pasada un nuevo acuerdo con el Manchester City, que lo vinculará al conjunto ciudadano por 9,5 años más. Una verdadera locura, y algo nunca antes visto en el fútbol inglés. Sí ha habido jugadores que han pasado décadas en un mismo club, pero no a partir de un contrato tan extenso.

Haaland está listo para seguir bajo el mando de Pep Guardiola.

Al respecto, el noruego finalmente rompió el silencio y comentó: “Fue una decisión fácil para mi, hablando con la gente del club, con Pep, aunque él no se vaya a quedar para siempre. Hablé con la directiva del club, lo mucho que quieren que siga en el proyecto, me hizo sentir muy bien. Es lo que me impulsó a aceptar el contrato“.

Desde su llegada a Manchester City, Erling Haaland acumula 112 goles en 127 partidos, ganó dos veces la bota de oro de la Premier League y rompió el récord de más goles en una temporada en toda la historia de la competición.