Instituto vs. Boca EN VIVO y ONLINE por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

En el Mario Alberto Kempes, la Gloria recibe al Xeneize en un duelo de candidatos en la Zona A y en la Tabla Anual.

Este viernes por la tarde-noche, Instituto recibe a Boca por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. El partido que se disputa en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, comienza a las 19:30 horas y cuenta con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer. El encuentro es transmitido por TNT Sports y tiene el minuto a minuto en BOLAVIP.

Las alineaciones de Instituto y Boca

Instituto (3-4-3): Marcos Ledesma, Jonathan Galvan, Leonel Mosevich, Fernando Rubén Alarcón, Diego Sosa, Matias Gallardo, Gustavo Abregu, Giuliano Cerato, Alex Nahuel Luna, Matias Tissera, Jeremias Lazaro. DT: Diego Flores.

Boca Juniors (4-2-3-1): Álvaro Montero; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Williams Alarcón; Leonel Flores, Carlos Palacios, Sebastián Villa; Enner Valencia. DT: Rodolfo Arruabarrena.

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026