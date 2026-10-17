El Xeneize venció 2-1 a Talleres en La Bombonera y ya piensa en revertir la serie en el Estadio Maracaná.

Este viernes por la noche, Boca venció 2-1 a Talleres por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. Aunque empezó abajo por un golazo de Matías Galarza, los goles de Miguel Merentiel y Leonel Flores le dieron tres puntos claves para ser el nuevo puntero de la Tabla Anual. Además, el próximo martes visita a Vasco da Gama por la revancha de la semifinal de la Copa Sudamericana.

Como habitualmente sucede, Rodolfo Arruabarrena asistió a la conferencia de prensa protocolar que diagrama la Liga Profesional de Fútbol al término de cada partido y le preguntaron sobre Leandro Paredes y Alan Velasco de cara al duelo inminente. “Yo miento bastante“, sentenció el Vasco ante la consulta sobre si van a jugar en el Estadio Maracaná.

Rodolfo Arruabarrena, DT de Boca.

En primera instancia, declaró: “Vamos a ir los 33 del plantel, van a viajar a Brasil todos“. Ahora sí sobre el capitán del Xeneize, manifestó: “Él está en recuperación y siempre quiere estar, para nosotros es importante, pero hay tiempos. En este mes que queda se definen muchas cosas, para ver si en diciembre podemos ganar algo importante“.

Luego, del 1 al 10 en chances de que juegue desde el arranque, Arruabarrena respondió: “5. Pero yo no acierto nunca, en España perdía siempre eh“. Inmediatamente después, expresó: “Hay que preguntarle a él cómo se siente. Para nosotros tenerlo ahí… es complicado decirle que no. Veré llegado el momento, hablaré con los médicos y con él“.

Leandro Paredes, capitán de Boca Juniors.

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Además, hizo hincapié en Velasco, que también acelera su respectiva rehabilitación. “Está en plena recuperación, puede ser que vuelva“, deslizó el director técnico. Y también sostuvo: “Si vamos a los parámetros normales, diría que no. Pero es un partido importante, muchas veces los tiempos se acortan… Y yo también miento bastante, je“.

Más declaraciones del Vasco Arruabarrena

Sobre el resultado importante que consiguió Boca, el entrenador fue claro. “Estar puntero de la Tabla Anual no significa mucho porque faltan 3 fechas, pero es tratar de meter presión u obligación a los que están ahí de que ganen sus partidos. Veníamos de una derrota y en este club hay que levantarse rápido“, aseguró sin titubear ante el micrófono.

Los futbolistas de Boca ante Talleres. (Getty Images)

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En cuanto a lo ocurrido sobre el campo de juego, fue muy sincero. “No fue nuestro mejor juego, pero en carácter y voluntad… son virtudes que sirven para encarar el futuro“, tiró delante de los presente en la sala. Eso sí, también aclaró: “Fue bastante complicado. Es fútbol argentino, son pequeños detalles que te hacen ganar o perder“.

Se explayó sobre la vuelta de Rodrigo Battaglia tras 10 meses de inactividad. “Venía entrenando bien. Constantemente le pregunté cómo estaba y respondió bien. Es jerarquía y tiene mucha experiencia. Nos da mucho en el juego aéreo y en situaciones que pueden ser complicadas“, reconoció Arruabarrena sobre el experimentado volante de 35 años.

Rodrigo Battaglia, en Boca – Talleres. (Getty Images)

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De cara a la revancha contra Vasco da Gama del próximo martes en el Estadio Maracaná, el Vasco fue tajante. “El martes vamos a tratar de clasificar“, manifestó en primera instancia. “Hay que hacer nuestro partido y revertir la derrota que tuvimos. Mañana empezaremos a trabajar, pero ya veremos. Es nuestro objetivo“, amplió inmediatamente después.

Pocos segundos más tarde, reveló la clave. “Hay que estar en partido. Eso significa llegar a los 180′ con posibilidades o ganando“, sentenció el DT. Y por último, hizo una confesión. “A veces les hablo como entrenador primero y después como hincha. Saben lo que tienen que hacer. Hemos jugado muchas finales y han estado en un nivel bárbaro“, culminó.

Los futbolistas de Boca ante Vasco da Gama. (Getty Images)