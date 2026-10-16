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Torneo Clausura

Boca vs. Talleres EN VIVO y ONLINE por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

En La Bombonera, el Xeneize recibe al Matador de Córdoba en un duelo trascendental para las tablas de posiciones.

Miguel Merentiel y Matías Galarza, figuras de Boca y Talleres.
© GettyMiguel Merentiel y Matías Galarza, figuras de Boca y Talleres.

Este viernes por la noche, Boca recibe a Talleres por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. El partido que se disputa en La Bombonera, comienza a las 21:30 horas y cuenta con el arbitraje de Luis Lobo Medina. El encuentro es transmitido por la pantalla de TNT Sports y tiene el minuto a minuto en BOLAVIP.

Las alineaciones de Boca y Talleres

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado; Ángel Romero, Miguel Merentiel, Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.

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Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori, Matías Galarza; Rick, Giovanni Baroni, Valentín Depietri; Agustín Álvarez. DT: Omar De Felippe.

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

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Nahuel de Hoz
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