Boca vs. Talleres EN VIVO y ONLINE por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

En La Bombonera, el Xeneize recibe al Matador de Córdoba en un duelo trascendental para las tablas de posiciones.

Este viernes por la noche, Boca recibe a Talleres por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. El partido que se disputa en La Bombonera, comienza a las 21:30 horas y cuenta con el arbitraje de Luis Lobo Medina. El encuentro es transmitido por la pantalla de TNT Sports y tiene el minuto a minuto en BOLAVIP.

Las alineaciones de Boca y Talleres

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado; Ángel Romero, Miguel Merentiel, Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori, Matías Galarza; Rick, Giovanni Baroni, Valentín Depietri; Agustín Álvarez. DT: Omar De Felippe.

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026