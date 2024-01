Boca rompió el mercado a mediados de 2023 cuando trajo a Edinson Cavani tras su paso por el Valencia de España. El delantero uruguayo es un verdadero emblema del fútbol sudamericano y así lo demuestra su trayectoria en la que vistió camisetas pesadas como las de Manchester United o Paris Saint Germain. Sus primeros seis meses en el Xeneize fueron regulares y de adaptación al fútbol argentino y si bien no brilló, tuvo la chance de mostrar su jerarquía.

En las últimas horas, el periodista Juan Pablo Méndez, afirmó que Gremio de Porto Alegre quería a Edinson Cavani para reforzar su ofensiva. La noticia fue una bomba para el mundo Boca que no espera por nada del mundo perder en este mercado de pases al atacante uruguayo. Los hinchas están ilusionados con ver brillar a Cavani con la Azul y Oro en este 2024.

¿Qué dijo Renato Gaúcho sobre Cavani?

Renato Gaúcho dialogó con la prensa brasileña y al ser consultado por el supuesto interés en Cavani y Gabigol dijo: “Nunca hubo charlas por ellos. Una vez voy a pedir que ustedes no inventen historias. No existe nada también con Cavani. Esos dos nombres no tienen ninguna posibilidad de venir a Gremio”.

Además, agregó: “Es una mala información. Les doy mi palabra que no existe nada por Cavani”.

Los hinchas de Boca se pueden quedar tranquilos

Edinson Cavani terminó 2023 con molestias físicas y en este 2024 inició trabajando diferenciado. De hecho, en el primer partido oficial -la primera fecha ante Platense- fue suplente. Lo que es seguro es que el delantero uruguayo continuará en Boca en este año. Las expectativas con muy altas ya que llegó desde Europa luego de una gran carrera. Además, fue recibido con honores en la Bombonera.