El próximo domingo, bajo la órbita de la decimosexta fecha de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, Boca Juniors y Belgrano de Córdoba se encontrarán frente a frente con la Bombonera como testigo y como escenario en uno de los duelos más atractivos del fin de semana.

Cabe destacar que los de Jorge Almirón arribarán a este encuentro envueltos en grandes necesidades debido a su flojo andar en el certamen doméstico y a la reciente caída frente a River Plate en el Superclásico. Por el contrario, el Pirata es una de las sorpresas del campeonato.

Así las cosas, los comandados estratégicamente por Guillermo Farré cuentan con un insólito e inesperado problema de cara al partido del próximo domingo. El mismo tiene que ver con la camiseta que usará, más precisamente con los colores de la misma.

Sucede que las autoridades ya le avisaron a Belgrano que no utilice la camiseta celeste ya que la misma no hace suficiente contraste con los colores tradicionales de Boca. De hecho, le sugirieron que use indumentaria blanca, aunque lo cierto es que la alternativa del Pirata es negra y tampoco es aceptada en este caso.

Por ende, Belgrano podría utilizar camiseta negra, pantalón blanco y medias blancas, aunque el club no cuenta en la actualidad con esos colores, por lo que debería recurrir a versiones pasadas o salir a comprar en tiendas. Esto debido a que Boca no aceptó cambiar su camiseta titular.