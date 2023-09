Benedetto habló de su cambio de look: "Hay que ver si..."

Creer o reventar. Pocos días después de ser noticia por haber vuelto al look de sus mejores épocas, Darío Benedetto volvió a convertir un gol con la camiseta de Boca. El Pipa, que llevaba una larga racha sin marcar, puso de cabeza el 3 a 0 del Xeneize contra Central Córdoba.

Por supuesto que en las redes sociales -lugar donde más fuerte se hizo la teoría de que debía raparse para volver a su mejor versión- se celebró el gol del 9. Una vez consumada la victoria, el goleador rompió el silencio y bromeó sobre esta situación.

“Estoy contento… Ahora cuando me quiera dejar crecer el pelo hay que ver si me crece, je”, soltó Darío, que agregó: “Pero vale la pena”. A falta de poco más de una semana para la semifinal vs. Palmeiras, que el goleador se recupere es una enorme noticia para Jorge Almirón y todo el Xeneize.

Cuánto tiempo llevaba Benedetto sin convertir

Ante Central Córdoba de Santiago del Estero, el Pipa cortó una racha de 10 partidos sin convertir goles. Su último gol había sido el 16 de julio, en un triunfo 3 a 1 ante Gimnasia por la Liga Profesional.

Benedetto, entre los 20 máximos goleadores históricos de Boca

Con este festejo, Benedetto se metió en el top 20 de artilleros de la historia del Xeneize. El 9 alcanzó los 69 festejos en 148 partidos y superó a Hugo Corioni (68 en 135). Para escalar un lugar en la tabla deberá convertir dos más, que le permitirán alcanzar a Paulo Valentim, que tiene 71.

Cabe recordar que el primer lugar de esta lista es de Martín Palermo, quien anotó ¡236! goles en 404 partidos.

¿Cuándo vuelve a jugar Boca?

Por la sexta fecha de la Copa de la Liga Profesional, Boca recibirá a Lanús este sábado 23 de septiembre a las 18:30 horas.