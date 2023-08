Darío Benedetto y su futuro representan una gran incertidumbre que hay a día de hoy en el Mundo Boca. Es que el delantero de 33 años se encuentra atravesando su peor temporada con la camiseta xeneize en cuanto a los números (21 partidos con 4 goles y 3 asistencias) y ya es mirado de reojo por los hinchas xeneizes tanto por su rendimiento como por ciertas actitudes que ha tenido fuera de la cancha y que repercutieron con su fútbol.

Con la llegada de Edinson Cavani y el nivel actual de Miguel Merentiel, Benedetto no tiene asegurado su puesto como el 9 titular de Boca y por eso, en las últimas semanas se confirmó que el ex Marsella y Elche no descarta buscarse un nuevo destino, poniéndole fin a su segundo ciclo con la camiseta azul y oro.

En medio de estas cuestiones, quien puso aún más en duda su futuro fue el periodista Flavio Azzaro. A través del estreno del programa “Salvemos al Fútbol”, emitido en su canal de YouTube, el jornalista “outsider” abrió el debate para sus colegas: “¿Qué jugador de Boca puso en venta su casa?“, comenzó. Luego de varias respuestas de sus compañeros de mesa (Jerónimo Torres Santoro, Diego Yudcosky, Gonzalo Cardozo y Agustín Muzzu), finalmente el propio Azzaro reveló el misterio: “Benedetto puso en venta su casa. Hace dos meses hablamos que estaba preparando su salida“.

La información que brindó sobre su vida personal el periodista simboliza que su partida de Boca y de Argentina podría ser inminente, ya que desde el entorno del propio Benedetto confirmaron que no jugaría en otro club que no sea el Xeneize en el país.

Como intereses concretos, se conoció que el Cruz Azul de México es uno de los fuertes pretendientes por su pase si finalmente se va de Boca, pero también ha tenido sondeos desde la MLS y el Brasileirao. Por eso, según la información que brindó Flavio Azzaro, estos podrían ser los últimos días de Benedetto en Boca. El entrenador xeneize, Jorge Almirón, pretende que se quede a competir o incluso compartir el puesto con Edinson Cavani, pero su futuro ya queda plenamente en una decisión personal y deportiva del propio “Pipa”.

