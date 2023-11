Jorge Bermúdez, exjugador de Boca y actual integrante del Consejo de Fútbol, dio detalles del diálogo que como dirigentes mantuvieron con Jorge Almirón luego de la derrota 2-1 en la final de la CONMEBOL Libertadores ante Fluminense, antes que el entrenador los tomara por sorpresa con su renuncia al cargo.

“Para nosotros existía en ese momento un entrenador en propiedad. Para nosotros, como siempre nos hemos manejado, era importante apoyarlo, rodearlo y justificar los últimos cinco partidos del torneo. Hoy tenemos un objetivo claro que nos obliga la institución que es terminar con un cupo para la próxima Libertadores y en ningún momento se pensó en nada distinto”, comenzó diciendo en diálogo con D Sports Radio.

Y agregó: “Se cumplió con el contrato de Jorge Almirón, se lo rodeó, se lo apoyó, se lo respaldó. Cuando bajamos del avión hubo una charla muy clara en la que se lo respaldó a él, a todo el grupo y el cuerpo técnico, para procurar ir en busca de esos cinco partidos, que ya hoy son cuatro, que teníamos que asumir como finales. Ni se le puso un límite, ni se pensó en el año que viene porque no es el momento“.

Más allá de las palabras de Bermúdez, el rumor que surge del entorno del entrenador es que tenía la certeza de que no iba a continuar al frente del equipo en 2024, por lo que decidió renunciar antes que pudieran prescindir de él. Más allá de esas versiones, Almirón fue muy correcto y mantuvo siempre las formas en sus palabras de despedida. “Agradezco a Román por la confianza depositada, al Consejo y a todos los que en el día a día nos acompañaron y trabajaron con nosotros. En estos siete meses jugamos un promedio de un partido cada cuatro días, y el esfuerzo, la entrega, el compromiso y la predisposición para con este proceso me llena de orgullo y satisfacción“, escribió como comunicado en su cuenta de Instagram.

“Uno no se quiere ir nunca de un club como Boca, es una decisión muy dolorosa pero estoy convencido que era lo que el momento ameritaba. Me llevo para siempre en mi corazón el cariño diario que me brinda el hincha de Boca, ha sido para mí un orgullo dirigir a uno de los clubes más grandes del mundo“, concluyó el mismo.

La explicación de Bermúdez a la derrota de Boca ante Fluminense

Para Jorge Bermúdez no sobran las explicaciones para entender por qué a Boca se le escapó en tiempo extra la posibilidad de conquistar la séptima Copa Libertadores, aunque sí hizo referencia a una muestra de jerarquía del rival en momentos determinantes de la final.

“Futbolísticamente hay que hacer más que el rival, hay que superarlo y no dejarse llevar por delante. Desgraciadamente, la categoría de los jugadores de Fluminense en determinados momentos marcaron diferencias, porque no es que haya avasallado a Boca ni lo haya pasado por arriba. Pero sí pegó en momentos justos. Pegó bien. Con jugadores de mucha categoría y mucho nombre. Hicimos un gran esfuerzo, pensamos después del golazo de Luis (Advíncula) que se iba a dar para nosotros. Boca tuvo su mejor momento después de ese gol, pero no lo pudimos redondear“, manifestó.

Bermúdez volvió a defender a Fabra

Como ya se había encargado de hacerlo en la televisión colombiana, Bermúdez volvió a defender a Frank Fabra, a quien le toca ser uno de los principales destinatarios de la crítica por su infantil expulsión en el tiempo extra de la final ante Fluminense, que ya jugaba con un hombre menos por la expulsión de Kennedy inmediatamente después del gol que puso las acciones 2-1.

“Soy el que menos puede señalar a Frank por el error que cometió. Uno en un segundo de partido pierde los cabales por circunstancias. Es un ejemplo de nuestro plantel, un ejemplo de profesional y de ser humano. No puedo señalarlo por una situación. El club va a seguir cumpliendo con el contrato de un jugador excelentísimo como lo es Fabra”, aclaró.