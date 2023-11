Jorge Almirón dejó de ser el entrenador de Boca Juniors. Este lunes por la noche, en una charla con el vicepresidente Juan Román Riquelme, el DT le dejó clara su renuncia indeclinable luego de la derrota frente a Fluminense en la final de la CONMEBOL Libertadores.

Y algunas horas después, Almirón eligió su cuenta de Instagram para publicar un sentido posteo de despedida en el que les habló a los hinchas, a los jugadores y también a Riquelme y el Consejo de Fútbol de Boca.

En el mismo, el ahora ex DT de Boca asegura sentir “tristeza de no haberles cumplido el sueño de la Séptima” y también menciona a Riquelme.

"Agradezco a Román por la confianza depositada, al Consejo y a todos los que en el día a día nos acompañaron y trabajaron con nosotros", escribió el DT, que además, sobre los jugadores, agregó: "En estos siete meses jugamos un promedio de un partido cada cuatro días, y el esfuerzo, la entrega, el compromiso y la predisposición para con este proceso me llena de orgullo y satisfacción.

El posteo también refiere a que su llegada se produjo en un contexto “muy adverso” y pondera su contribución a que actualmente haya jugadores (a los que no nombró) muy valorados por el hincha que, antes de su llegada, eran de los más criticados.

Las palabras de Almirón en Instagram:

Me voy con la tristeza de no haberles podido cumplir el sueño de la Séptima, pero con la tranquilidad de haberlo dado todo y de haber puesto a Boca nuevamente en una final de Copa Libertadores.

Agradezco a Román por la confianza depositada, al Consejo y a todos los que en el día a día nos acompañaron y trabajaron con nosotros. Y en especial a los jugadores, en estos siete meses jugamos un promedio de un partido cada cuatro días, y el esfuerzo, la entrega, el compromiso y la predisposición para con este proceso me llena de orgullo y satisfacción.

Nos tocó asumir en un contexto muy adverso, con jugadores cuestionados e insultados. Haber contribuido a que hoy esos mismos jugadores sean respetados, aplaudidos y hasta ovacionados es una de las satisfacciones más grandes. Ellos se merecen todo el cariño que la gente les demuestra.

Uno no se quiere ir nunca de un club como Boca, es una decisión muy dolorosa pero estoy convencido que era lo que el momento ameritaba. Me llevo para siempre en mi corazón el cariño diario que me brinda el hincha de Boca, ha sido para mí un orgullo dirigir a uno de los clubes más grandes del mundo.

Y por último, será imborrable la histórica movilización a Río y todos los momentos lindos que vivimos juntos. Sepan que estaré deseándoles siempre lo mejor.

Gracias, fuerza y vamos Boca!

Así fue la renuncia de Almirón como DT de Boca

El entrenador arribó este domingo al país junto al plantel y fue directamente a reunirse con Juan Román Riquelme. En dicha reunión, Almirón dejó bien clara su intención de renunciar y, pese al intento del vicepresidente, su decisión terminó siendo indeclinable.

Los números de Almirón en Boca

En su paso por el Xeneize dirigió un total de 43 partidos, con un saldo de 17 victorias, 13 empates y otras 13 derrotas, logrando así el 49.61% de los puntos que disputó.

¿Qué necesita Boca para clasificar a la Copa Libertadores 2024?

Con el Xeneize a punto de quedar eliminado de la Copa de la Liga, a Riquelme y compañía solo le quedan dos opciones para meterse en la edición que se jugará a lo largo de la temporada que viene: por Copa Argentina y tabla anual.

Si bien el panorama es desalentador en la Copa de la Liga, el equipo que comandará Herrón no debe desalentarse si queda eliminado ya que está a tres unidades del último clasificado a la Libertadores por tabla anual: Defensa y Justicia (58 pts) cuándo quedan 9 en juego.

A su vez, si esto no se termina dando, Boca tendrá la oportunidad de llegar a la Libertadores si gana la Copa Argentina. Para lograr esto, el conjunto de la Ribera deberá superar a Estudiantes LP durante la fecha FIFA y posteriormente a San Lorenzo o Defensa y Justicia en una hipotética final.