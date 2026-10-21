Boca complica la organización de AFA tras la clasificación a la final de la Sudamericana

El Xeneize obligará a reprogramar por lo menos su partido de octavos de final del Torneo Clausura, ya que estará jugando en Barranquilla.

Con la victoria 3 a 1 frente a Vasco da Gama en el Maracaná, Boca logró la clasificación a la gran final de la Copa Conmebol Sudamericana, por lo que de esta manera buscará cortar con una racha de 18 años sin títulos a nivel internacional, así como también convertirse en el máximo ganador de este certamen.

El boleto del Xeneize al partido definitorio, que será ante Atlético Mineiro o Montevideo City Torque, complica los planes de la AFA pensando en la programación para los octavos de final del Torneo Clausura, instancia en la que también estará presente el elenco de la Ribera.

Esto se debe a que la final de la Copa Sudamericana está programada para el sábado 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia. Ese mismo fin de semana, también se dará inicio a los octavos de final del Clausura, en donde estarán los 16 mejores equipos del fútbol argentino.

Como consecuencia de esta situación, AFA deberá aplazar el partido que le corresponda a Boca. La fecha tentativa es el miércoles 25 del mismo mes, para que así tengan cuatro días de descanso post final, y también poder llegar con cierto resto físico a los cuartos de final, que serán el fin de semana siguiente.

Cabe destacar que si bien todavía no está asegurada la clasificación del Xeneize a los octavos de final, lo cierto es que le saca 7 puntos a San Lorenzo con 9 en juego. Es por eso que si el próximo fin de semana le gana a Independiente en Avellaneda, ya asegurará su boleto.

El antecedente con el cambio de fecha en AFA

Esta situación que ocurre con Boca pasó el año pasado, con Lanús como protagonista. El sábado 22 de noviembre, el Granate venció a Atlético Mineiro y se consagró campeón de la Copa Sudamericana. Como estuvo afectado a este certamen internacional, jugó a los cuatro días frente a Tigre por el Clausura.

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En aquella oportunidad, el Granate recibió al Matador de Victoria el miércoles 26 de noviembre y su suerte no fue la mejor, debido a que perdió 1 a 0 con el gol de David Romero, por lo que quedó eliminado a los pocos días de ser campeón continental.

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