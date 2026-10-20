Vasco da Gama vs. Boca, por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026: minuto a minuto

Luego del 1-0 del conjunto brasileño en la Bombonera, la serie que otorga un boleto hacia la final se resuelve en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Este martes, bajo la órbita del partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026, Vasco da Gama y Boca Juniors se encuentran frente a frente con el mítico Estadio Maracaná de Río de Janeiro como testigo y como escenario y con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela. Lo hacen buscando el primer boleto rumbo a la gran final.

La Copa Sudamericana se vive en la pantalla de Disney+

Cabe destacar que, hace exactamente una semana, el combinado brasileño, encabezado tácticamente por el portugués Pedro Emanuel, dio el gran golpe en plena Bombonera de Buenos Aires y se impuso por 1-0 con un gol de cabeza de Adson en el primer tiempo. De esa manera, sacó una ventaja interesante para la resolución en Río de Janeiro.

Probables formaciones de Vasco da Gama y Boca

VASCO DA GAMA: Léo Jardim; Paulo Henrique, Alan Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Santiago Sosa; Adson, Thiago Mendes, Jair, Alan Lescano; Bruno Duarte.

BOCA: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar; Alan Velasco; Leonel Flores y Miguel Merentiel.

La previa de Vasco da Gama vs. Boca

Minuto a minuto

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Cómo ver Vasco da Gama vs. Boca por TV

Las opciones para ver el trascendental partido entre Vasco da Gama y Boca Juniors que otorgará un boleto rumbo a la gran final de la Copa Sudamericana 2026 son: ESPN, Disney+, DSports y DGO.

El cuadro de la Copa Sudamericana