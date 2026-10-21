Los de Rodolfo Arruabarrena siguen con vida en todos los frentes a falta de pocas semanas para el cierre del año.

Boca logró la épica, superó a Vasco da Gama por 3 a 1 en el Estadio Maracaná -la ida había sido 1 a 0 para los brasileños- y se metió en la final de la Copa Sudamericana. Los de Rodolfo Arruabarrena siguen con vida en todas las competiciones vigentes y tienen la posibilidad de sumar cinco títulos en las próximas semanas.

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Además de la Copa Sudamericana, en la que se medirá en la final ante el vencedor de la llave entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque, Boca también puede ser campeón de Liga -título que se lleva el ganador de la Tabla Anual-, la Copa Argentina, el Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones.

La Anual

La Tabla Anual está sumamente pareja: Boca lidera con 54 unidades, las mismas que Argentinos Juniors. Detrás aparecen Rosario Central (53), Independiente Rivadavia (53), Vélez (52), Instituto (50) y River (49). Cabe destacar que para el cierre de la Anual quedan apenas tres partidos en los que el Xeneize se medirá ante Independiente, River y Defensa y Justicia.

Clausura y Trofeo de Campeones

En lo que respecta al Torneo Clausura, Boca está segundo en la Zona A con 24 puntos -cinco menos que Instituto- y prácticamente es un hecho que selló su clasificación a los octavos de final. La chance del Trofeo de Campeones aparece solamente si Boca gana el Clausura. De lograrlo, se verá las caras ante Belgrano, el campeón del Apertura.

Copa Argentina

Tras sufrir ante Racing y revertir un 0-2, Boca se metió en las semifinales del torneo más federal del país. En dicha instancia se verá las caras ante Banfield el próximo 14 de noviembre en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. En la otra llave están Atlético Tucumán y Platense.

Rodolfo Arruabarrena. (Foto: Getty).

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Copa Sudamericana

Boca selló su clasificación a la gran final de la Copa Sudamericana, la cual se disputará el sábado 21 de noviembre en el Metropolitano de la ciudad de Barranquilla. El Xeneize todavía no conoce a su rival, pero se estima que será Atlético Mineiro, que en la ida de las semifinales superó por 3 a 0 a Montevideo City Torque.

Leandro Paredes celebra su gol agónico ante Vasco da Gama. (Foto: Getty).

DATOS CLAVE

Boca Juniors venció 3 a 1 a Vasco da Gama y clasificó a la final.

venció 3 a 1 a Vasco da Gama y clasificó a la final. Boca Juniors aspira a ganar cinco títulos diferentes en las próximas semanas.

aspira a ganar cinco títulos diferentes en las próximas semanas. Rodolfo Arruabarrena jugará la final de la Copa Sudamericana el 21 de noviembre.