Boca se encuentra expectante por la salida de Edinson Cavani del Valencia para que el delantero de 36 años quede con el pase en su poder y se concrete lo que ya tienen acordado de palabra: que parta desde España rumbo a Sudamérica y que firme contrato por un año y medio con el club de la Ribera.

Lo que fue un deseo en otros mercados de pases y que incluso estuvo cerca de concretarse hace un año, finalmente en esta ocasión sí será realidad y Boca tendrá en sus filas a un delantero top de talla mundial como lo es Cavani a sus 36 años. De no mediar inconvenientes, en las próximas horas ya viajará para Argentina a firmar su contrato y ya ponerse a entrenar a la par del plantel xeneize.

Como suele suceder en muchos casos, y más para un pase que tuvo tantos idas y vueltas como el de Cavani a Boca, muchos hinchas tienden a no confían aún en el arribo del “Matador” a Brandsen 805 hasta no verlo con la camiseta puesta o hasta que el propio club informe su llegada. Sin embargo, a quien no se le suele cuestionar la información es al reconocido periodista Fabrizio Romano. Y en las últimas horas, el jornalista italiano especializado en mercado de pases alzó la voz respecto a este inminente fichaje del club de la Ribera.

En su cuenta de Twitter, Romano expresó: “Edinson Cavani, a punto de despedirse del Valencia ante la inminencia del acuerdo de rescisión. Cavani estará disponible como agente libre pero Boca Juniors ya le envió propuesta formal, las conversaciones están avanzadas; Boca espera cerrarlo pronto“. Esta novedad es bastante similar a la que el colega Gastón Edul también dio en sus redes sociales, confirmando que Cavani será jugador del Xeneize.

Dada esta información, desde España confirmaron no se presentó a entrenar este viernes y que la salida de Cavani del Valencia ya está firmada, por lo que se hará oficial en breves horas para que pueda partir rumbo a Boca como el refuerzo top de cara a los próximos 18 meses. De no mediar demoras, el fin de semana firmará su contrato y será presentado el próximo lunes. ¿Su debut? Lo apuntan para el 9 de agosto en la vuelta de los octavos de la Libertadores ante Nacional en La Bombonera.