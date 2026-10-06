Se confirmaron los árbitros para la Fecha 12 del Torneo Clausura 2026: quiénes dirigen a Boca y a River

El viernes comenzará una nueva jornada y los equipos ya conocen quién impartirá justicia en sus partidos.

El Torneo Clausura 2026 está al rojo vivo y los Playoffs están cerca de definirse. Cada punto tiene gran valor en la recta final de la fase regular y la brecha entre los equipos que compiten por un lugar en la próxima ronda es corta. En ese contexto, se viene la Fecha 12.

El mismo viernes, Boca Juniors afrontará un partido clave ante Instituto en Córdoba. La Gloria llega como puntero de la Zona A, a 5 puntos del Xeneize, por lo que los puntos en juego son cruciales para ambos combinados. Leandro Rey Hilfer será el árbitro de la noche, con Yamil Possi encargado del VAR.

River Plate saltará a la cancha el sábado por la noche en el Estadio Monumental al recibir a Estudiantes de Río Cuarto. El Millonario, fuera de la zona de Playoffs, necesita ganar en plena pelea por la clasificación y Nazareno Arasa dirigirá este partido con Andrés Merlos en el VAR.

Todos los árbitros de la Fecha 12

VIERNES 9 DE OCTUBRE

14.30 Aldosivi – Sarmiento (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Diego Romero

Cuarto árbitro: Joaquin Gil

VAR: Álvaro Carranza

AVAR: Franco Morón



18.00 Gimnasia – Atlético Tucumán (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo

Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

VAR: Germán Delfino

AVAR: Lucas Comesaña



19.30 Instituto – Boca (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

VAR: Yamil Possi

AVAR: Adrián Delbarba



21.45 Unión – Defensa y Justicia (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Iván Núñez

Árbitro asistente 2: Daniel Zamora

Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Javier Mihura

SÁBADO 10 DE OCTUBRE

15.45 Barracas Central – Huracán (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Javier Delbarba



17.00 Central Córdoba – Estudiantes (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Diego Martin

Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti

Cuarto árbitro: Alejandro Scionti

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Juan Nebbietti



19.15 Tigre – Banfield (Zona B) (TNT Sports) (ESPN Premium)

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Agustín Panizza

VAR: Fabrizio Llobet

AVAR: Nelson Sosa



21.30 River – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Nicolás Mastroieni

VAR: Andrés Merlos

AVAR: Diego Romero

DOMINGO 11 DE OCTUBRE

14.45 San Lorenzo – Deportivo Riestra (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Bruno Amiconi

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Nahuel Viñas

AVAR: Carlos Córdoba



17.00 Platense – Argentinos (Interzonal) (ESPN Premium)

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: Gabriel Gutierrez

VAR: Juan Pafundi

AVAR: Gastón Suárez



17.00 Rosario Central – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Enzo Gutierrez

VAR: José Carreras

AVAR: Diego Verlota



19.15 Racing – Belgrano (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Federico Lapalma

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Mariano Ascensi



21.30 Talleres – Independiente (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Hugo Páez

Árbitro asistente 2: Iván Aliende

Cuarto árbitro: Valentín Pompei

VAR: Laura Fortunato

AVAR: Ignacio Cuicchi

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LUNES 12 DE OCTUBRE

16.00 Lanús – Vélez (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Mario Bardina

Cuarto árbitro: Maximiliano López Monti

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Javier Uziga



18.30 Gimnasia (Mza.) – Newell’s (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro: Juan Cruz Robledo

Árbitro asistente 1: Eric Grunmann

Árbitro asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Ulises Jerónimo

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Julián Beligoy

Datos clave