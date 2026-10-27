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Boca hoy: habló Riquelme, el árbitro del Superclásico y la cima de la tabla anual

Las noticias más importantes del Xeneize este 27 de octubre.

Rodolfo Arruabarrena, entrenador de Boca.
© GettyRodolfo Arruabarrena, entrenador de Boca.

Este martes 27 de octubre, Boca se encuentra comenzando a definir cuestiones relacionadas al Superclásico que se disputará este domingo 1 de noviembre en La Bombonera, al cual llega como líder de la tabla anual y tercero en su zona del Clausura. Además, habló Juan Román Riquelme y dejó mucha tela para cortar. Por último, en estas horas se definirá al árbitro encargado de impartir justicia ante River. Enterate de todas las noticias acá.

Habló Riquelme: sus mejores declaraciones

El pasado lunes por la noche, incluso ya en la madrugada de este martes, Juan Román Riquelme habló con Flavio Azzaro en su canal de YouTube, Azz, en la previa del Superclásico.

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Allí, el presidente de Boca dejó varias perlitas respecto al presente del Xeneize, la actualidad de River y lo que se viene en el horizonte.

  • No me duele que Almada juegue en River“. Román contó cómo es su relación con Thiago Almada y fue claro: “Tengo relación con Thiago Almada, lo conozco de chiquito, venía a comer a casa, nunca le dije que venga a jugar a nuestro club, por eso no me duele que juegue en River, que lo disfrute“.
  • Riquelme, sobre el arbitraje en la previa del Superclásico: “Soy de pensar que al árbitro lo tenés que ayudar. Te podés pelear, pero no me parece bien después salir en la televisión a hablar mal de un árbitro. A mí no me sale. Ellos tratan de hacer las cosas lo mejor posible y se pueden equivocar como lo puede hacer un jugador de fútbol”, profundizó el presidente de Boca sobre esta cuestión.

Nicolás Ramírez, el máximo candidato a dirigir el Superclásico

Son tres los colegiados que siguen con chances de arbitrar el Superclásico de este domingo en La Boca. Incluso, uno de ellos corre con serias posibilidades de ser designado por AFA. En concreto, los candidatos son Yael Falcón Pérez, Facundo Tello y Nicolás Ramírez, siendo este último el que más posibilidades tiene de impartir justicia.

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Los 3 árbitros en carrera para dirigir el Superclásico en La Bombonera

Según pudo saber BOLAVIP, tanto en Boca como en River tienen la información de que Nicolás Ramírez será el elegido por AFA para comandar el Superclásico. Las asignaciones saldrán este miércoles, una vez que la fecha 14 del Clausura llegue a su fin.

Boca líder: así está la Tabla Anual 2026

  1. Boca Juniors – 57 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN
  2. Rosario Central – 56 puntos – COPA LIBERTADORES
  3. Vélez Sarsfield – 55 puntos – COPA LIBERTADORES
  4. Argentinos Juniors – 54 puntos – COPA SUDAMERICANA
  5. Instituto – 53 puntos – COPA SUDAMERICANA
  6. Independiente Rivadavia – 53 puntos – COPA SUDAMERICANA
  7. River Plate – 52 puntos – COPA SUDAMERICANA
  8. Gimnasia de La Plata – 51 puntos – COPA SUDAMERICANA
  9. Belgrano – 48 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
  10. Lanús – 48 puntos – COPA SUDAMERICANA
  11. Defensa – 46 puntos
  12. Estudiantes LP – 45 puntos
  13. Independiente – 43 puntos
  14. Barracas Central – 43 puntos
  15. Huracán – 41 puntos
  16. San Lorenzo – 40 puntos
  17. Sarmiento – 40 puntos
  18. Gimnasia (M) – 39 puntos
  19. Unión – 38 puntos
  20. Newell’s – 36 puntos
  21. Talleres – 35 puntos
  22. Tigre – 33 puntos
  23. Racing – 33 puntos
  24. Banfield – 32 puntos
  25. Atlético Tucumán – 31 puntos
  26. Platense – 30 puntos
  27. Central Córdoba – 26 puntos
  28. Deportivo Riestra – 23 puntos
  29. Aldosivi – 19 puntos
  30. Estudiantes (RC) – 14 puntos – DESCENDIÓ
Lautaro Tiburzio
Lautaro Tiburzio
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