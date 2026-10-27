Boca hoy: habló Riquelme, el árbitro del Superclásico y la cima de la tabla anual

Este martes 27 de octubre, Boca se encuentra comenzando a definir cuestiones relacionadas al Superclásico que se disputará este domingo 1 de noviembre en La Bombonera, al cual llega como líder de la tabla anual y tercero en su zona del Clausura. Además, habló Juan Román Riquelme y dejó mucha tela para cortar. Por último, en estas horas se definirá al árbitro encargado de impartir justicia ante River. Enterate de todas las noticias acá.

Habló Riquelme: sus mejores declaraciones

El pasado lunes por la noche, incluso ya en la madrugada de este martes, Juan Román Riquelme habló con Flavio Azzaro en su canal de YouTube, Azz, en la previa del Superclásico.

Allí, el presidente de Boca dejó varias perlitas respecto al presente del Xeneize, la actualidad de River y lo que se viene en el horizonte.

“No me duele que Almada juegue en River“. Román contó cómo es su relación con Thiago Almada y fue claro: “Tengo relación con Thiago Almada, lo conozco de chiquito, venía a comer a casa, nunca le dije que venga a jugar a nuestro club, por eso no me duele que juegue en River, que lo disfrute “.

“. Riquelme, sobre el arbitraje en la previa del Superclásico: “Soy de pensar que al árbitro lo tenés que ayudar. Te podés pelear, pero no me parece bien después salir en la televisión a hablar mal de un árbitro. A mí no me sale. Ellos tratan de hacer las cosas lo mejor posible y se pueden equivocar como lo puede hacer un jugador de fútbol”, profundizó el presidente de Boca sobre esta cuestión.

Nicolás Ramírez, el máximo candidato a dirigir el Superclásico

Son tres los colegiados que siguen con chances de arbitrar el Superclásico de este domingo en La Boca. Incluso, uno de ellos corre con serias posibilidades de ser designado por AFA. En concreto, los candidatos son Yael Falcón Pérez, Facundo Tello y Nicolás Ramírez, siendo este último el que más posibilidades tiene de impartir justicia.

Según pudo saber BOLAVIP, tanto en Boca como en River tienen la información de que Nicolás Ramírez será el elegido por AFA para comandar el Superclásico. Las asignaciones saldrán este miércoles, una vez que la fecha 14 del Clausura llegue a su fin.

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