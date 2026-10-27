Riquelme: “No me duele que Almada juegue en River”

El presidente de Boca dejó en claro cómo es su relación histórica con el mediocampista que llegó al Millonario en el último mercado de pases.

River se movió fuerte en el mercado de pases y trajo a tres campeones del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022. El primero en llegar fue Nicolás Otamendi, luego lo hizo Ángel Correa y finalmente el que llegó desde Atlético de Madrid fue Thiago Almada, que se convirtió en la compra más cara de la historia del Millonario.

No es un secreto que Thiago Almada conoce a Juan Román Riquelme desde hace muchos años. Inclusive circulan algunas fotos de ellos juntos. Por tal motivo, cuando se rumoreaba que el mediocampista podía regresar al fútbol argentino, Boca apareció entre las posibilidades, pero el propio presidente del Xeneize se encargó de dejar en claro que eso no fue así.

En diálogo con Flavio Azzaro, Juan Román Riquelme contó cómo es su relación con Thiago Almada: “Tengo relación con Thiago Almada, lo conozco de chiquito, venía a comer a casa, nunca le dije que venga a jugar a nuestro club, por eso no me duele que juegue en River, que lo disfrute“.

Almada con la 23 de River. (Foto: Getty).

Los números de Almada en River

Thiago Almada llegó a River en agosto de 2026, cuando el torneo ya estaba empezado. Desde entonces, el mediocampista formado en Vélez acumula 12 encuentros con la casaca del Millonario en los que marcó tres tantos y brindó tres asistencias.

Se viene el Superclásico

Thiago Almada vivirá su primer Superclásico como protagonista el próximo domingo 1 de noviembre. Boca recibirá a River a partir de las 15 horas en lo que promete ser un clásico apasionante ya que los dos se juegan mucho: el Xeneize quiere ser campeón de Liga (ganador de la Tabla Anual) y el Millonario quiere acercase a la zona de clasificación a la Copa Libertadores 2027.

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