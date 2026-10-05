Boca hoy: se desgarró Velasco, las opciones para Arruabarrena y más

De cara a una seguidilla importante de partidos que se vienen entre Torneo Clausura y Copa Sudamericana, Boca sufrió una mala noticia debido a que se desgarró Alan Velasco. En este sentido, Arruabarrena piensa en cuatro variantes para reemplazarlo.

Se confirmó el desgarro de Velasco

Luego de realizarse los estudios médicos, se confirmó que Alan Velasco sufrió un desgarro en el aductor en el cotejo ante Unión de Santa Fe, lo que significa que estará ausente al menos durante 3 semanas, por lo que se convierte en una baja sensible para Arruabarrena.

Este lapso de tiempo da como resultado que se perdería 5 compromisos como mínimo: Instituto, Vasco da Gama (ida), Talleres, Vasco da Gama (revancha) e Independiente. En Boca, son optimistas con que pueda recuperarse y llegar, aunque sea, a ser suplente en la revancha ante Vasco.

Los 4 posibles reemplazantes de Velasco

Según pudo saber BOLAVIP, Carlos Palacios o Sebastián Villa pelean por quedarse con el lugar de Velasco en el equipo titular. Sin ir más lejos, el chileno está muy bien considerado por Arruabarrena debido a que aporta un gran juego colectivo debido a su calidad y visión, además de demostró ser un buen socio de Leandro Paredes.

Sin embargo, hay un tercer integrante que podría sorprender: Ángel Romero. En los últimos partidos, el paraguayo se ganó un lugar en la consideración del cuerpo técnico desde que marcó dos goles ante Central Córdoba, siendo el segundo un golazo. De hecho, hasta el propio Vasco reveló que tiene chances de meterse en la pelea por un puesto.

A su vez, este lunes Arruabarrena subió a Joaquín Ruiz a entrenar con Primera, con la clara intención de evaluarlo en el día a día y definir si lo va a tener en cuenta en la seguidilla de partidos. El juvenil de Reserva ya tiene 3 partidos como profesional, pero hay que retroceder en el tiempo porque fueron con Fernando Gago como entrenador.

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Marcos Díaz recordó su paso por Boca

A sus 40 años, Marcos Díaz sigue en actividad luego de un complejo paso por Colón de Santa Fe, el club que lo formó y en el que debutó como profesional. El arquero está en Llacuabamba, un equipo de la Segunda División de Perú y tiene contrato hasta fines de 2026.

En diálogo con Dupla Técnica, Marcos Díaz recordó su año en Boca, la charla con Juan Román Riquelme, el accidente que tuvo el plantel de Huracán en Venezuela, su compleja salida de Colón en su último ciclo y también reflexionó sobre el sueño que no pudo cumplir: jugar en la Selección Argentina.