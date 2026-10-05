Marcos Díaz recordó su paso por Boca, el accidente en Huracán y el sueño que no pudo cumplir

A sus 40 años, Marcos Díaz sigue en actividad luego de un complejo paso por Colón de Santa Fe, el club que lo formó y en el que debutó como profesional. El arquero está en Llacuabamba, un equipo de la Segunda División de Perú y tiene contrato hasta fines de 2026.

En diálogo con Dupla Técnica, Marcos Díaz recordó su año en Boca, la charla con Juan Román Riquelme, el accidente que tuvo el plantel de Huracán en Venezuela, su compleja salida de Colón en su último ciclo y también reflexionó sobre el sueño que no pudo cumplir: jugar en la Selección Argentina.

El accidente con Huracán

El 10 de febrero, tras enfrentar a Caracas por la Copa Libertadores, el micro de Huracán volcó y varios de los jugadores resultaron heridos. Así lo recordó Díaz: “Con el accidente en Venezuela volvimos a nacer todos. La verdad que uno hoy lo cuenta gracias a Dios o puede contar que hoy nos la tomamos con humor pero que en ese momento fueron duras. Vivir ese momento y nuestros familiares en Argentina enterandose que habiamos tenido un accidente. Comunicarse con nosotros para ellos era muy complicado”.

Además, agregó: “Fue mas mucho más duro para ellos que para nosotros. Nosotros lo vivimos en esos 2 o 3 minutos que duró desde que nos quedamos sin frenos hasta el accidente pero la familia la pasó peor por la incertidumbre de qué había pasado. A muchos les quedaron secuelas como al Pato (Toranzo) o a Diego (Mendoza). Pudieron disfrutar del fútbol un poco más pero se les hacía imposible“.

Marcos Díaz en Huracán en 2016. (Foto: Imago).

Elogios a Eduardo Domínguez

Marcos Díaz tuvo a Eduardo Domínguez en Huracán y lo llenó de elogios: “Eduardo Domínguez es todo un caballero. Eduardo siempre fue técnico cuando era jugador, dentro de la cancha era un técnico más. Ordenando, dando indicaciones, entonces ya lo veía que tenia esa chapa. Gracias a Dios tuve la suerte de tenerlo de compañero y de técnico”.

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“Está para dirigir River o Boca porque va a trabajar de la misma manera. No se casa con nada entonces eso habla de lo profesional que es. Él muere con la suya y creo que tiene capacidad para dirigir tranquilamente”, agregó el arquero que tuvo dos ciclos por Huracán.

Su paso por Boca

A lo largo de 2019, Marcos Díaz fue arquero de Boca y así recordó su paso por el club: “Fue lindo mi paso a Boca. Se demoró porque ya había tenido propuestas como para ir a Boca antes y por ahí el presidente de ese momento en Huracán nunca me quiso vender y terminó cerrando muchas chances para mi y para el club también porque desde lo económico servía. Me tocó llegar a una edad con bastante madurez después de todo lo que había pasado, ya con otra cabeza. Lo disfruté muchísimo“.

Marcos Díaz en Boca. (Foto: Getty).

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Durante ese año, Riquelme fue electo vicepresidente de Boca y así lo recordó el arquero: “Riquelme trataba de darnos confianza. Las veces que aparecía a hablar era para que estuviéramos tranquilos. La única vez que tuve trato fue después de haber logrado el campeonato que lo crucé en el comedor del predio, nos felicitó y estaba muy contento por la actuación del equipo y que nos veía muy bien. Estaba haciendo sus primeras armas entonces era muy cauto con todo”.

Dramática salida de Colón

Marcos Díaz tuvo un segundo ciclo por Colón algo complejo ya que su salida fue con problemas internos: “Me dolió mucho cuando me apartaron en Colon después del partido con Mitre. Estar una hora dentro de la cancha viendo que te podían llegar a matar con una baldosa o con una piedra. Esto no es lo que yo quiero para mi ni mi familia. Después encima te hacen responsable de todo. Gracias a Dios me toca en una edad que lo vivo de otra manera pero sí me dolió y la pasamos mal”.

El sueño pendiente: la Selección Argentina

“Me pregunto por qué no fui a la Selección hasta el día de hoy. Me faltó eso para decir que pude lograr todo. Es duro porque que uno esté ahí, se lo esté nombrando o que te lleguen comentarios y esa ilusión de que estaba cerca es la espina que me ha quedado en el fútbol. Qué es lo que habrá faltado, no se. La ilusión estuvo bastante tiempo y es algo que me va a quedar para toda la vida. Es algo que nunca voy a saber”, completó Marcos Díaz.

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