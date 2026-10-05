4 opciones para un puesto: Arruabarrena define al reemplazante Alan Velasco en el equipo titular de Boca

El volante creativo sufrió un desgarro en el aductor y se perderá al menos 5 partidos de la ardua seguidilla.

Boca está próximo a una ardua seguidilla de partidos, que serán determinantes para definir la temporada. En medio de ese contexto, se lesionó Alan Velasco y perdió una pieza clave en el equipo titular, por lo que Rodolfo Arruabarrena ya planifica quién será su reemplazante inmediato de cara a los inminentes encuentros de todas las competencias.

Alan Velasco, en Boca – Unión. (Getty Images)

Un dato importante a tener en cuenta es que sufrió un desgarro en el aductor en el cotejo ante Unión de Santa Fe, lo que significa que estará ausente al menos durante 3 semanas. Este lapso de tiempo da como resultado que se perdería 5 compromisos como mínimo: Instituto, Vasco da Gama (ida), Talleres, Vasco da Gama (revancha) e Independiente.

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, Carlos Palacios o Sebastián Villa pelean por quedarse con el lugar de Velasco en el equipo titular. Sin ir más lejos, el chileno está muy bien considerado por Arruabarrena debido a que aporta un gran juego colectivo debido a su calidad y visión, además de demostró ser un buen socio de Leandro Paredes.

Carlos Palacios y Sebastián Villa, futbolistas de Boca Juniors. (Getty Images)

En contraparte, el colombiano ofrece más peligro. A raíz de sus evidentes características futbolísticas, a partir de su velocidad y gambeta es una verdadera preocupación para los defensores rivales a la hora de desbordar. De hecho, suele ser titular con regularidad, por lo que no sería descabellado que le gane la pulseada al mediocampista trasandino.

Publicidad

Sin embargo, hay un tercer integrante que podría sorprender: Ángel Romero. En los últimos partidos, el paraguayo se ganó un lugar en la consideración del cuerpo técnico desde que marcó dos goles ante Central Córdoba, siendo el segundo un golazo. De hecho, hasta el propio Vasco reveló que tiene chances de meterse en la pelea por un puesto.

Ángel Romero, autor de dos goles en el triunfo de Boca ante Central Córdoba. (Getty Images)

A su vez, este lunes Arruabarrena subió a Joaquín Ruiz a entrenar con Primera, con la clara intención de evaluarlo en el día a día y definir si lo va a tener en cuenta en la seguidilla de partidos. El juvenil de Reserva ya tiene 3 partidos como profesional, pero hay que retroceder en el tiempo porque fueron con Fernando Gago como entrenador.