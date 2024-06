Luego del triunfo ante Vélez, Boca ya prepara su último duelo antes de entrar en el receso por la Copa América, en donde enfrentarán el próximo miércoles 19 de junio a Almirante Brown por la Copa Argentina. Para ello, el entrenador Diego Martínez y los futbolistas xeneizes entrenan en Boca Predio para terminar el semestre con el pie derecho. En simultáneo, en las oficinas de la Ribera buscan seguir avanzando con refuerzos.

James Rodríguez no jugará en Boca

A pesar de no tener continuidad en Sao Paulo, su club actual, James Rodríguez demuestra estar en plenitud deportiva y física jugando a gran nivel en la Selección Colombia, justo en vísperas del inicio de la Copa América 2024. Y si bien el énfasis principal del enganche de 32 años está puesto en representar al seleccionado nacional en el certamen continental, el ex Real Madrid y FC Porto tiene que resolver su futuro a nivel club.

Es que el conjunto brasileño no lo tiene como prioridad en su plantel pero maneja cautela sobre su futuro debido a su participación en la Copa América en Estados Unidos. En este contexto, en las últimas semanas se lo vinculó con un posible cambio de gigante en Sudamérica con la chance de recalar en Boca Juniors, ya que diversas fuentes lo relacionaron como un fichaje bomba que cocinaban en el Xeneize.

En las vísperas del inicio de la Copa América, James se expresó y cerró definitivamente la puerta al rumor que en las últimas horas había vuelto a crecer en redes sociales. “No hablé con Boca ni con Riquelme. Volver a Argentina todavía no está en mi proyecto“, soltó Rodríguez de manera contundente, confirmando en su propia voz que no será el tan ansiado refuerzo que esperan en el Xeneize para romper el mercado.

El video de Gary Medel que se hizo viral

Si bien las imágenes datan del entrenamiento del sábado, este domingo se viralizó un video del chileno en la práctica de Boca en la que, con solo un puñado de días desde que arribó al Xeneize, ya se lo puede ver en un rol de líder dentro de la cancha. Dando indicaciones desde su puesto, se alcanzó a escuchar una frase a Luca Langoni para ordenarlo tácticamente. “Hasta aquí. Luca, Luca, descansemos aquí en 3/4. Descansemos aquí…“, gritó Medel desde la mitad de cancha para señalarle al juvenil de Boca que debía retroceder unos metros para acompañar la marca.

Tomás Belmonte, cada vez más cerca de ser refuerzo de Boca

El volante ya le dio el OK a Boca y a Juan Román Riquelme y se encamina a ser el segundo refuerzo del Xeneize en el mercado de pases. Desde Toluca, club dueño de su pase, fueron contundentes respecto a las intenciones de ficharlo: si la oferta que presentaron sube a 5.5 millones de dólares por el 70% del pase o 3.5 millones por el 50%, Tomás Belmonte será nuevo jugador del club de la Ribera. JRR y el Consejo del Fútbol están dispuestos a pagar cifras semejantes. Tic tac…