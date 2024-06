A pesar de no tener continuidad en Sao Paulo, su club actual, James Rodríguez demuestra estar en plenitud deportiva y física jugando a gran nivel en la Selección Colombia, justo en vísperas del inicio de la Copa América 2024. Y si bien el énfasis principal del enganche de 32 años está puesto en representar al seleccionado nacional en el certamen continental, el ex Real Madrid y FC Porto tiene que resolver su futuro a nivel club.

Es que el conjunto brasileño no lo tiene como prioridad en su plantel pero maneja cautela sobre su futuro debido a su participación en la Copa América en Estados Unidos. En este contexto, en las últimas semanas se lo vinculó con un posible cambio de gigante en Sudamérica con la chance de recalar en Boca Juniors, ya que diversas fuentes lo relacionaron como un fichaje bomba que cocinaban en el Xeneize.

Incluso, desde el Consejo del Fútbol se refirieron a la situación de los rumores de su arribo, ya que Mauricio Serna habló al respecto hace poco más de un mes. “¿A quién no le gustaría tener en su equipo a James Rodríguez? No lo estamos contemplando, pero no porque no nos interese, sino porque pensamos que un gran futbolista y que está en Brasil no es fácil poder traerlo nosotros porque la competencia es muy fuerte. Hay mucha plata de por medio“, sentenció Chicho sobre el tema.

Este sábado, en las vísperas del inicio de la Copa América, James se expresó y cerró definitivamente la puerta al rumor que en las últimas horas había vuelto a crecer en redes sociales. “No hablé con Boca ni con Riquelme. Volver a Argentina todavía no está en mi proyecto“, soltó Rodríguez de manera contundente, confirmando en su propia voz que no será el tan ansiado refuerzo que esperan en el Xeneize para romper el mercado.

¿Cuál es el salario de James Rodríguez en São Paulo?

Según reporta el periodista Jorge Nicola, el salario de James Rodríguez en São Paulo es de 290 mil dólares, un dinero abultado para lo que se maneja dentro del fútbol argentino. Por lo tanto, para arribar a Boca, debería reducir sus pretensiones salariales.

¿Qué pasará con el futuro de James Rodríguez?

Si bien desde Sao Paulo se mantienen cautos a su situación, en el conjunto brasileño saben que existen las chances concretas que James abandone la institución en este mercado de pases. Celta de Vigo, Monterrey y LA Galaxy son clubes que se mostraron interesados en su ficha, pero su futuro se resolverá luego de la Copa América.