En el medio de un flojo presente futbolístico, Boca saldrá al próximo mercado de pases a buscar jerarquía para darle un salto de calidad al plantel. Serán tiempos de largas negociaciones y uno de los nombres que ya está sobre la mesa es el de Roger Martínez, gran anhelo de Juan Román Riquelme desde hace tiempo.

El colombiano fue buscado en varios libros de pases, pero nunca logró llegar a un acuerdo con el América. Ahora la historia es diferente, porque el jugador quedará libre el próximo 30 de junio. En diálogo con el medio mexicano AM, el ex-Racing habló de su situación.

“Yo soy un agradecido con Boca y con Román, que siempre tuvo interés en mí. Lo que puedo decir es que las veces que me han buscado, no dependía de mí. Boca es un grande a nivel mundial, pero hoy estoy pensando en terminar en unos días mi contrato y ver qué me depara el futuro”, fue lo primero que dijo Roger.

Luego, admitió: “Mi objetivo es volver a Europa. Yo estuve sólo seis meses, pero me vine a México desde Villarreal por decisión propia y no me arrepiento. Es más, creo que fue una buena decisión”. ¿Tendrá alguna chance Román?