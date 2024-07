Boca acelera en el mercado de pases. Con la semana de entrenamientos que inicia el martes, la dirigencia sabe que el plantel de Diego Martínez necesita nutrirse de nombres propios y por eso en las últimas horas a avanzado por nuevos nombres de cara a un segundo semestre más que agitado para el Xeneize.

Desde la cúpula dirigencial y el cuerpo técnico son conscientes que el sector a cubrir es el mediocampo. Es que el desguace que sufrirá el equipo por los Juegos Olímpicos en el reinicio de la actividad, cuando no podrán contar con Cristian Medina, Equi Fernández ni Kevin Zenón para el Playoffs de la Copa Sudamericana ante Independiente del Valle, obliga a incorporar mediocampistas.

Los dos primeros refuerzos del Xeneize son Gary Medel y Tomás Belmonte, pero no serán los únicos. En las últimas horas se hizo una oferta formal por Giuliano Galoppo.

El mediocampista surgido de Banfield no tiene lugar en San Pablo, equipo que está por cerrar a Thiago Mendes, proveniente del Lyon de Francia, por lo que el club brasileño no ve con malos ojos venderlo. Es en este contexto que hay optimismo en La Bombonera después de haber ofertado 3 millones de dólares por el 50% del pase, mientras ultiman detalles del contrato del jugado.

Pero esto no es todo. Ya no es una novedad que Boca Juniors está interesado en los servicios de Matías Galarza. El ex jugador de Argentinos Juniors de 22 años es actualmente titular en el Genk de Bélgica y es del gusto del Consejo de Fútbol, pero si situación no es sencilla.

Es que al ser pieza clave del equipo europeo, Boca debería realizar un esfuerzo significativo para contratarlo y ante esto se activó el Plan B: Gastón Giménez.

El ex volante de Godoy Cruz que tiene 32 años y juega en Chicago Fire de la MLS es una debilidad de Juan Román Riquelme. Su contrato expira en diciembre y, como ya ha estado en carpeta del Xeneize en otros mercados de pases, la consulta se repitió. Hasta ahora todo se ha manejado de manera informal, pero el Consejo sabe que el interés de Boca mueve internamente a cualquier futbolista y por eso hay esperanzas en que en las próximas horas haya novedades.

Boca piensa en el Playoffs ante Independiente del Valle

Mientras tanto, Diego Martínez ya trabaja de cara a la mini pretemporada que inicia el plantel este martes con la cabeza puesta en el 17 de julio, cuando visite a Independiente del Valle por el Playoff de la Copa Sudamericana. Luego, ese fin de semana se medirá ante Defensa y Justicia en Florencio Varela por la Liga Profesional y el 21 recibirá al conjunto ecuatoriano para la revancha.

Para esos encuentros, el entrenador no podrá contar con los mediocampistas Kevin Zenon, Equi Fernández ni Cristian Medina, ni con el arquero Leandro Brey, quienes formarán parte del plantel de la Selección Argentina Sub23 que irá a París para disputar los Juegos Olímpicos con Javier Mascherano.