Boca puede favorecer a siete equipos del fútbol argentino si gana la Copa Sudamericana

Por la distribución de cupos del fútbol argentino para las copas internacionales, el Xeneize le puede dar buenas noticias a varios clubes locales el próximo sábado en Barranquilla.

Boca sigue vivo en todos los frentes y sueña con conquistar todos los certámenes que le quedan de acá a fin de año. El más cercano de ellos será el próximo sábado 21 de noviembre, cuando el Xeneize dispute la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.

La realidad indica que este compromiso no solo es trascendental para el equipo del Vasco Arruabarrena, sino que varios clubes del fútbol argentino estarán atentos a la final porque pueden verse beneficiados si Boca se consagra campeón internacional.

Es que el club de la Ribera se encuentra clasificado a la Copa Libertadores 2027 por ser el campeón de la tabla anual. Sin embargo, si gana la Sudamericana cederá el lugar correspondiente a “Argentina 4” y ocupará el de “Conmebol 2”, por lo que liberará un cupo más para la tabla anual.

Bajo ese contexto, son siete los clubes que pueden verse benefiados de cara a la clasificación de las copas internacionales del año próximo.

En primer lugar, se encuentra Platense, ya que su cupo de finalista de la Copa Argentina lo clasificaría a la Copa Libertadores ocupando el cupo de Argentina 3 incluso si pierde la final frente a Boca. Bajo la misma situación está Argentinos Juniors, ya que su tercer puesto en la tabla anual lo clasificó a la fase previa de la Libertadores. La hipotética Sudamericana del Xeneize lo metería directo en fase de grupos.

El lugar del Bicho lo tomaría Independiente Rivadavia. Cuarto en la anual, el conjunto mendocino avanzaría hasta la preLibertadores. Además, Estudiantes de La Plata puede asegurarse la clasificación a la Copa Sudamericana como el último cupo de la tabla anual, ya que todos los equipos liberarían un cupo hacia abajo.

Publicidad

Más allá de estos cuatro beneficiados directos, otros tres equipos esperan más combinaciones para soñar con clasificar a las copas. Gimnasia de La Plata es quien sueña con la Libertadores, ya que quedó quinto en la anual y el título de Boca en la Sudamericana, sumado al posible título de liga de alguno de los primeros cuatro de la acumulada le darían el pase a preLibertadores al Lobo.

Barracas Central e Independiente completar los cupos de beneficiados por Boca. Misma situación que Gimnasia, pero para la Sudamericana. Si alguno de los equipos de la zona alta ganan el Clausura y el Xeneize la conquista internacional, el Guapo y el Rojo pueden clasificar a la Copa Sudamericana 2027. Para Independiente se agrega un plus: Estudiantes de La Plata debería ganar la Libertadores ante Palmeiras.

¿Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Sudamericana?

Desde hace unos años que las finales de los certámenes continental son a partido único en sede neutral. La definición de la Copa Sudamericana 2026 será el sábado 21 de noviembre, desde las 17:30 locales (19:30 de Argentina) en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla, Colombia.

Publicidad

Los cupos de la Copa Libertadores 2027 que puede ocupar Boca

Conmebol

Estudiantes LP o Palmeiras (Campeón de la Copa Libertadores 2026)

(Campeón de la Copa Libertadores 2026) Boca Juniors o Atlético Mineiro (Campeón de la Copa Sudamericana 2026)

*En caso de ser uno ya clasificado, su cupo nacional se traspasa para uno de su país ubicado en la tabla.

Argentina