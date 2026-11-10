21 clasificados de 47: todos los equipos que ya están en la Copa Libertadores 2027

Poco a poco empiezan a definirse los campeonatos locales en Sudamérica y, más allá de quienes conquistan los títulos en cada país, también comienzan a armarse las ramificaciones de la próxima Copa Libertadores, que lógicamente se disputará en 2027.
Con sus instancias preliminares desde febrero y marzo del año entrante, y con la fase de grupos comenzando en abril, los 47 equipos que competirán por el certamen, entre fases previas y la definición de los grupos, con los 32 participantes finales, buscarán la conquista continental como objetivo primordial de la temporada.
A falta de poco más de un mes y medio para que finalice el 2026, ya son 21 equipos clasificados a la próxima Copa Libertadores. Algunos de ellos ya aseguraron su lugar en fase de grupos, mientras que otros tienen garantizado, al menos, un lugar en las preliminares.
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En el caso de Argentina, son cuatro los clubes que tienen su boleto al certamen continental: Belgrano, Boca, Rosario Central y Argentinos Juniors. A continuación, un repaso país por país de cómo está la clasificación a la Libertadores 2027.
Estudiantes sueña con su quinta Libertadores. Si la consigue, clasificará a la edición 2027.
Todos los clasificados a la Copa Libertadores 2027
Conmebol
- Estudiantes LP o Palmeiras (Campeón de la Copa Libertadores 2026)
- Boca Juniors o Atlético Mineiro (Campeón de la Copa Sudamericana 2026)
*En caso de ser uno ya clasificado, su cupo nacional se traspasa para uno de su país ubicado en la tabla.
Argentina
- Belgrano (campeón del Apertura)
- Boca Juniors (campeón de la tabla anual)
- Rosario Central (tabla anual)
- Argentinos Juniors (tabla anual)
- Argentina 2 (campeón del Clausura)
- Argentina 3 (campeón de la Copa Argentina)
Brasil
- Flamengo (Hoy, 1° Brasileirao)
- Palmeiras (Hoy, 2° Brasileirao)
- Gremio (siempre y cuando no descienda, clasifica por cupo de la Copa de Brasil -juega la final con Palmeiras, ya clasificado)
- Brasil 3 (3° Brasileirao)
- Brasil 4 (4° Brasileirao)
- Brasil 6 (5° Brasileirao)
- Brasil 7 (6° Brasileirao)
Uruguay
- Uruguay 1 (Campeón del Campeonato Uruguayo de Primera División 2026)
- Uruguay 2 (Subcampeón del Campeonato Uruguayo de Primera División 2026)
- Uruguay 3 (1.er ubicado en la tabla anual no finalista del Campeonato Uruguayo de Primera División 2026)
- Uruguay 4 (Campeón de la Copa AUF Uruguay 2026)
Paraguay
- Olimpia (Campeón del Torneo Apertura 2026)
- Paraguay 2 (Campeón del Torneo Clausura 2026)
- Paraguay 3 (1.er ubicado de la tabla acumulada de la Primera División de Paraguay 2026)
- Paraguay 4 (Campeón de la Copa Paraguay 2026)
Perú
- Perú 1 (1,er puesto de la Liga1 de Perú 2026)
- Perú 2 (2.do puesto de la Liga1 de Perú 2026)
- Perú 3 (3.er puesto de la Liga1 de Perú 2026)
- Perú 4 (4.º puesto de la Liga1 de Perú 2026)
*Alianza Lima y Universitario clasificaron, aún pueden ocupar P1, P2 o P3
Ecuador
- Independiente del Valle (Campeón de la Serie A de Ecuador 2026)
- Macara (Subcampeón de la Serie A de Ecuador 2026)
- Ecuador 3 (3.er puesto de la Serie A de Ecuador 2026)
- Ecuador 4 (Campeón de la Copa Ecuador 2026)
*Universidad Católica clasificó, puede ser E3 o E4
Bolivia
- Bolivia 1 (Campeón de la Primera División de Bolivia 2026)
- Bolivia 2 (Subcampeón de la Primera División de Bolivia 2026)
- Bolivia 3 (Campeón de la Copa Bolivia 2026)
- Bolivia 4 (3.er puesto de la Primera División de Bolivia 2026)
*Always Ready y Bolívar clasificaron, pueden ser B1, B2, B3 o B4
Colombia
- Junior (Campeón del Torneo Apertura 2026)
- Colombia 2 (Campeón del Torneo Finalización 2026)
- Colombia 3 (1.er ubicado de la tabla de reclasificación de la Categoría Primera A 2026)
- Colombia 4 (2.º ubicado de la tabla de reclasificación de la Categoría Primera A 2026)
*Atlético Nacional clasificó, puede ser C2, C3 o C4.
Chile
- Colo Colo (Campeón de la Liga de Primera 2026)
- Chile 2 (Subcampeón de la Liga de Primera 2026)
- Chile 3 (Campeón de la Copa de la Liga de Chile 2026)
- Chile 4 (Ganador de la Serie Pre-Libertadores 2026)
Venezuela
- Venezuela 1 (Campeón de la Primera División de Venezuela 2026)
- Metropolitanos (1.er ubicado de la tabla acumulada de la Primera División de Venezuela 2026)
- Venezuela 2 (Subcampeón de la Primera División de Venezuela 2026)
- Deportivo La Guaira (2.º ubicado de la tabla acumulada de la Primera División de Venezuela 2026)
*Carabobo y Deportivo Táchira ya clasificaron, pueden ser V2 o V4.
La distribución de cupos
|Federación
|Cupos
|Fase de grupos
|Fase 3
|Fase 2
|Fase 1
|Brasil
|7
|5
|2
|Argentina
|6
|5
|1
|Chile
|4
|2
|2
|Colombia
|4
|2
|2
|Bolivia
|4
|2
|1
|1
|Ecuador
|4
|2
|1
|1
|Paraguay
|4
|2
|1
|1
|Perú
|4
|2
|1
|1
|Uruguay
|4
|2
|1
|1
|Venezuela
|4
|2
|1
|1
|Campeón de la Copa Libertadores 2026
|1
|1
|Campeón de la Copa Sudamericana 2026
|1
|1
|Fase Previa
|–
|4
|8
|3
|Total
|47
|32
|8
|16
|6