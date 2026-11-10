21 clasificados de 47: todos los equipos que ya están en la Copa Libertadores 2027

Con presencia confirmada de cuatro argentinos, pero con la posibilidad de que sean hasta ocho, así está el panorama de la próxima edición de la Libertadores.

Poco a poco empiezan a definirse los campeonatos locales en Sudamérica y, más allá de quienes conquistan los títulos en cada país, también comienzan a armarse las ramificaciones de la próxima Copa Libertadores, que lógicamente se disputará en 2027.

Con sus instancias preliminares desde febrero y marzo del año entrante, y con la fase de grupos comenzando en abril, los 47 equipos que competirán por el certamen, entre fases previas y la definición de los grupos, con los 32 participantes finales, buscarán la conquista continental como objetivo primordial de la temporada.

A falta de poco más de un mes y medio para que finalice el 2026, ya son 21 equipos clasificados a la próxima Copa Libertadores. Algunos de ellos ya aseguraron su lugar en fase de grupos, mientras que otros tienen garantizado, al menos, un lugar en las preliminares.

En el caso de Argentina, son cuatro los clubes que tienen su boleto al certamen continental: Belgrano, Boca, Rosario Central y Argentinos Juniors. A continuación, un repaso país por país de cómo está la clasificación a la Libertadores 2027.

Estudiantes sueña con su quinta Libertadores. Si la consigue, clasificará a la edición 2027.

Todos los clasificados a la Copa Libertadores 2027

Conmebol

Estudiantes LP o Palmeiras (Campeón de la Copa Libertadores 2026)

(Campeón de la Copa Libertadores 2026) Boca Juniors o Atlético Mineiro (Campeón de la Copa Sudamericana 2026)

*En caso de ser uno ya clasificado, su cupo nacional se traspasa para uno de su país ubicado en la tabla.

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Argentina

Belgrano (campeón del Apertura)

(campeón del Apertura) Boca Juniors (campeón de la tabla anual)

(campeón de la tabla anual) Rosario Central (tabla anual)

(tabla anual) Argentinos Juniors (tabla anual)

(tabla anual) Argentina 2 (campeón del Clausura)

Argentina 3 (campeón de la Copa Argentina)

Brasil

Flamengo (Hoy, 1° Brasileirao)

(Hoy, 1° Brasileirao) Palmeiras (Hoy, 2° Brasileirao)

(Hoy, 2° Brasileirao) Gremio (siempre y cuando no descienda, clasifica por cupo de la Copa de Brasil -juega la final con Palmeiras, ya clasificado)

Brasil 3 (3° Brasileirao)

Brasil 4 (4° Brasileirao)

Brasil 6 (5° Brasileirao)

Brasil 7 (6° Brasileirao)

Uruguay

Uruguay 1 (Campeón del Campeonato Uruguayo de Primera División 2026)

Uruguay 2 (Subcampeón del Campeonato Uruguayo de Primera División 2026)

Uruguay 3 (1.er ubicado en la tabla anual no finalista del Campeonato Uruguayo de Primera División 2026)

Uruguay 4 (Campeón de la Copa AUF Uruguay 2026)

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Paraguay

Olimpia (Campeón del Torneo Apertura 2026)

(Campeón del Torneo Apertura 2026) Paraguay 2 (Campeón del Torneo Clausura 2026)

Paraguay 3 (1.er ubicado de la tabla acumulada de la Primera División de Paraguay 2026)

Paraguay 4 (Campeón de la Copa Paraguay 2026)

Perú

Perú 1 (1,er puesto de la Liga1 de Perú 2026)

Perú 2 (2.do puesto de la Liga1 de Perú 2026)

Perú 3 (3.er puesto de la Liga1 de Perú 2026)

Perú 4 (4.º puesto de la Liga1 de Perú 2026)

*Alianza Lima y Universitario clasificaron, aún pueden ocupar P1, P2 o P3

Ecuador

Independiente del Valle (Campeón de la Serie A de Ecuador 2026)

(Campeón de la Serie A de Ecuador 2026) Macara (Subcampeón de la Serie A de Ecuador 2026)

(Subcampeón de la Serie A de Ecuador 2026) Ecuador 3 (3.er puesto de la Serie A de Ecuador 2026)

Ecuador 4 (Campeón de la Copa Ecuador 2026)

*Universidad Católica clasificó, puede ser E3 o E4

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Bolivia

Bolivia 1 (Campeón de la Primera División de Bolivia 2026)

Bolivia 2 (Subcampeón de la Primera División de Bolivia 2026)

Bolivia 3 (Campeón de la Copa Bolivia 2026)

Bolivia 4 (3.er puesto de la Primera División de Bolivia 2026)

*Always Ready y Bolívar clasificaron, pueden ser B1, B2, B3 o B4

Colombia

Junior (Campeón del Torneo Apertura 2026)

(Campeón del Torneo Apertura 2026) Colombia 2 (Campeón del Torneo Finalización 2026)

Colombia 3 (1.er ubicado de la tabla de reclasificación de la Categoría Primera A 2026)

Colombia 4 (2.º ubicado de la tabla de reclasificación de la Categoría Primera A 2026)

*Atlético Nacional clasificó, puede ser C2, C3 o C4.

Chile

Colo Colo (Campeón de la Liga de Primera 2026)

(Campeón de la Liga de Primera 2026) Chile 2 (Subcampeón de la Liga de Primera 2026)

Chile 3 (Campeón de la Copa de la Liga de Chile 2026)

Chile 4 (Ganador de la Serie Pre-Libertadores 2026)

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Venezuela

Venezuela 1 (Campeón de la Primera División de Venezuela 2026)

Metropolitanos (1.er ubicado de la tabla acumulada de la Primera División de Venezuela 2026)

(1.er ubicado de la tabla acumulada de la Primera División de Venezuela 2026) Venezuela 2 (Subcampeón de la Primera División de Venezuela 2026)

Deportivo La Guaira (2.º ubicado de la tabla acumulada de la Primera División de Venezuela 2026)

*Carabobo y Deportivo Táchira ya clasificaron, pueden ser V2 o V4.

La distribución de cupos