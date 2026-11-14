Mientras Boca llega como campeón y finalista, Atlético Mineiro definirá la Copa Sudamericana en plena crisis deportiva

Boca venció 3 a 0 a Banfield por la semifinal de la Copa Argentina y se metió en la segunda final del semestre, en búsqueda de otros dos títulos. En contra parte, Atlético Mineiro, su rival en el duelo definitorio de la Copa Conmebol Sudamericana, vive un momento totalmente distinto.

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Es que, por la fecha 34 del Brasileirao, el equipo comandado por Eduardo Domínguez igualó 0 a 0 en su visita a Mirassol y de esta manera estiró su mala racha, en la que acumula un total de siete partidos sin sumar de a tres, teniendo en cuenta todas las competencias.

Su última victoria fue hace casi un mes, el pasado 17 de octubre, cuando por el campeonato local le ganó 1 a 0 a Coritiba. Desde allí, comenzó su mal momento que preocupa de cara a la final de la Copa Sudamericana ante Boca, que se jugará en Barranquilla.

Dentro de esta mala racha, se incluyen cinco derrotas consecutivas, mientras que en sus últimas dos presentaciones igualó contra Mirassol y anteriormente frente a Gremio. Además, quedó eliminado en las semifinales de la Copa de Brasil en este trayecto.

Así las cosas, el equipo de Belo Horizonte llega con un mal pasar futbolístico e intentará cambiar esta situación ante Boca. Un dato para tener en cuenta es que el Mineiro en 2024 perdió la final de la Libertadores, mientras que en 2025 la de la Sudamericana, por lo que también querrá cortar esta racha.

Los últimos siete partidos de Atlético Mineiro

City Torque 2 – Atlético Minerio 0 – Semifinal vuelta Copa Sudamericana

Flamengo 3 vs. Atlético Mineiro 2 – Brasilerao

Atlético Mineiro 0 vs. Cruzeiro 1 – Brasileirao

Gremio 2 vs. Atlético Mineiro 0 – Semifinal ida de la Copa de Brasil

Botafogo 1 vs. Atlético Mineiro 0 – Brasileirao

Atlético Mineiro 1 vs. Gremio 1 – Semifinal vuelta de la Copa de Brasil

Mirassol 0 vs. Atlético Minerio 0 – Brasileirao

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