El mismo puñado de partidos en Primera División que no tardó en convertir a Valentín Barco en una de las máximas figuras del plantel de Boca es el que le valió que desde Europa vuelvan a la carga por él y con intenciones más serias que nunca. Este martes se conoció que en la Premier League tanto Manchester City como Brighton están dispuestos a pagar los 10 millones de dólares de su cláusula de rescisión.

En función no solo de lo que promete sino de todo lo que ya empezó a pagar el futbolista de 19 años, esa cláusula quedó demasiado baja. En ese sentido vale recordar que el precio surgió de una negociación anterior entre el club y el jugador para que no tomara otras ofertas que había tenido desde el Viejo Continente, comprometiéndose a que su valor de salida no fuera tan elevado en caso que llegaran propuestas futuras.

En ese tiempo es que Valentín Barco demostró ser un futbolista cuyo valor debería ser cuanto menos el doble y pensar que podría salir por menos dinero del que dejó la venta de Alan Varela a Porto no es visto como un buen negocio por nadie dentro del Consejo de Fútbol.

Es verdad que el deseo del jugador es quedarse a disputar la Copa Libertadores. También que su representante estaría presionando para una venta. Según informó Tato Aguilera en TyC Sports, en Boca evalúan por esta razón ofrecer a Barco una considerable mejora en su contrato y convencer así a su agente de elevar también el valor de la cláusula.

¿Qué hará Boca si Brigthon paga la cláusula de Barco?

En caso que el Brighton inglés pague la cláusula de Barco y Boca deba dejarlo salir por los 10 millones de dólares fijados, desde el club se buscará conseguir que acepten cederlo hasta fin de año para que pueda terminar de disputar la Copa Libertadores.

¿Cuándo juega Boca por los cuartos de final de la Copa Libertadores?

La serie de cuartos de final de la Copa Libertadores entre Boca y Racing tendrá su partido de ida el próximo miércoles 23 de agosto en La Bombonera, mientras que la revancha será el 30 en el Cilindro de Avellaneda.