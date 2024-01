Diego Martínez comandó los entrenamientos de cara a lo que será el partido amistoso del sábado, donde Boca enfrentará a Talleresen el estadio Mario Alberto Kempes, ubicado en la provincia de Córdoba. Y para ello, ya dio a conocer la lista de convocados.

A diferencia de lo que fue el cotejo en Salta frente a Gimnasia y Tiro de dicha provincia, en este caso contará con la presencia de Edinson Cavani, quien había quedado relegado por no estar en plenitud física. Sin embargo, habrá una llamativa ausencia dentro de la nómina.

Más allá del retorno del Matador, en Boca no aparecieron Vicente Taborda y Luis Advíncula. Si bien Martínez todavía no dio a conocer los motivos de sus respectivas ausencias, los hinchas quedaron totalmente sorprendidos porque, sobre todo, el peruano no había formado parte de ningún parte médico.

En la lista de convocados que brindó Diego Martínez, aparecen dos juveniles que vienen siendo seguidos muy de cerca por el cuerpo técnico: Mauricio Benítez y Julián Ceballos. Todavía no está definido, pero los mediocampistas que formaron parte del plantel campeón de la Copa Intercontinental Sub-20 podrían sumar minutos en el complemento.

La última vez de Edinson Cavani en Boca

Hace mucho tiempo que Edinson Cavani no juega con la camiseta de Boca: su última actuación se produjo el 12 de noviembre de 2023, frente a Newell’s Old Boys, donde fue titular y afrontó 68 minutos. Y su último gol, lo anotó el 6 de octubre del mismo año, ante Palmeiras por la CONMEBOL Libertadores.

¿Cómo podría formar Boca ante Talleres?

Si nos guiamos por la formación inicial que paró Diego Martínez en el amistoso formal contra Estudiantes de Caseros, en el cual se impuso por 1-0 gracias al gol de Darío Benedetto, Boca podría salir a la cancha en Córdoba con la siguiente nómina:

Esquema: 4-3-1-2. Sergio Romero; Lucas Blondel, Cristian Lema, Aaron Anselmino, Frank Fabra; Jabes Saralegui, Jorman Campuzano, Lucas Janson; Vicente Taborda; Miguel Merentiel y Darío Benedetto .