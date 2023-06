Dentro de lo bien que terminó la noche para Boca, la insólita expulsión de Bruno Valdez fue uno de los aspectos más negativos. En un partido de poco riesgo, el central paraguayo se hizo echar por protestarle al árbitro Matonte, que lo había amonestado minutos atrás. No gustó nada.

En la transmisión se quedaron con la reacción de Juan Román Riquelme, a quien se lo vio muy descontento por lo sucedido con el zaguero. Lo que pocos pudieron observar fue cómo lo tomaron sus propios compañeros, que tuvieron que jugar con uno menos por varios minutos.

En un video compartido en Twitter por el usuario @exbigote_, se ve el descontento de Pol Fernández y Cristian Medina con Valdez. El capitán soltó un “dale, boludo” en el medio de la bronca por lo sucedido. Medina, también molesto, abrió los brazos y también soltó su reproche.

Qué dijo Almirón de la roja a Bruno Valdez

“Bruno es un jugador con mucha experiencia, no hace falta que le diga nada. Creo que protestó una falta que no había sido y el árbitro no se dio cuenta que tenía amarilla y le sacó. Lamentablemente nos quedamos con un hombre menos”, expresó el DT en conferencia.

Y agregó: “No hace falta llamarle la atención. Hoy no sé si se equivocó o el árbitro exageró la situación. Seguramente va a aprender de esto. Jugar con un hombre menos es mucha desventaja y para lo que sigue puede ser decisivo”.