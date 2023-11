Cavani no duda sobre la final de la Libertadores: "Es el partido de mi vida"

36 años, 839 partidos, 452 goles, séptimo goleador a nivel histórico en vigencia, y 24 títulos ganados en toda su carrera. Aún así, a menos de veinticuatro horas para la final de la CONMEBOL Libertadores, Edinson Cavani no dudó, y dejó en claro cómo se toma el encuentro ante Fluminense en lo que será a su vez su primera final con la camiseta de Boca.

“Para mi, mañana es el partido de mi vida”, sentenció sin pelos en la lengua el uruguayo, destacando que pese a todo lo que disputó durante toda su trayectoria, esta final de Libertadores entre el Xeneize y el Flu será el encuentro de mayor relevancia de su carrera.

Para explicar los motivos, el 10 de Boca expresó: “Uno lo piensa desde el momento que pasamos a la final. Por todo lo que me tocó en mi carrera, hoy uno no lo piensa tanto. Uno piensa hoy en el presente, lo que hay por vivir. Para mi es el partido de mi vida, por lo que implica jugar este partido, por donde lo vamos a jugar, por el momento de mi carrera también. Son muchos condimentos que ayudan a que pueda decir que es el partido más importante. Así lo jugaremos mañana“.

Como si esto fuera poco, Cavani señaló en la conferencia de prensa previa a la final que daría casi todo lo que ganó en su carrera a cambio de ser campeón de esta Libertadores, salvo un solo título que ganó durante su vida: “Por la séptima, cambiaría mucho. Menos la Copa América con Uruguay (la de 2011 disputada en Argentina), cambiaría todos mis títulos por ganar esta Libertadores. Ojalá mañana se nos pueda dar”.

Pese a llevar escasos meses en Boca, Edi se muestra con un sentido de pertenencia por el club que, tanto dentro como afuera de la cancha, no deja de sorprender. Por eso, en la conferencia de prensa, Cavani destacó lo que se siente ser parte de la institución xeneize: “El Mundo Boca es fantástico, te atrapa. Llegás acá y vivirlo es algo que te nace y te brota de adentro. En los pocos meses que llevo acá me tocaron vivir un montón de emociones, parece que estoy hace mucho tiempo. Así es el Mundo Boca. Cuando todos te dicen esto, vos automaticamente lo asimilás. Este club te hace vivirlo así“.

Como uno de los referentes del plantel de Boca, el uruguayo también se refirió a lo que significa para el Xeneize la ausencia de Marcos Rojo en la final, quien no estará en cancha por la expulsión sufrida ante Palmeiras en la vuelta de semifinales. “Siempre es más fácil estar adentro de la cancha. Marcos nos está acompañando, estamos todos unidos y tenemos un grupo espectacular. Al que le toque estar, al que no, todos lo vivimos igual. Si estamos acá hoy es por eso, porque afrontamos todos los momentos como grupo para sacar los partidos adelante”, destacó Cavani.

También bajo este mismo rol en el equipo de la Ribera, y desde su extensa experiencia como profesional, Edi le dejó un mensaje a los pibes de Boca, quienes al igual que él, estarán ante el partido de su vida en el Maracaná este sábado: “Los chicos del club saben perfectamente donde están. Se criaron acá, en un club donde su historia siempre te demanda ganar. Saben la importancia de este partido. Lo que uno le pueda transmitir es que sin sacrificio ni entrega, todo es más difícil. Uno está ahí para apoyarse mutuamente. Los chicos tienen lo necesario para jugar en este equipo, no tengo dudas de mis compañeros“.

Por último, destacó cómo ve el partido y sobre todo el post partido, donde señaló su buen augurio para la final: “Me imagino feliz después del partido, esto es fútbol y veremos que pasa, pero el Mundo Boca desea estar feliz, Dios quiera que así sea“.

Almirón coincidió con Cavani

Pese a no expresar las mismas palabras que el uruguayo, el entrenador de Boca también manifestó que el de este sábado es el partido más importante de su carrera: “Estoy en el mejor momento de mi vida“, expresó el míster xeneize.

Además, Almirón elogió a sus dirigidos a horas del encuentro ante Fluminense: “Lo trabajamos con los muchachos. Estamos atentos a lo que pueda pasar, los dos equipos vamos a intentar jugar, uno se imagina de mil maneras el partido. Tenemos que estar fuertes mentalmente para afrontar una final como esta, estoy seguro que estaremos a la altura. Me deja tranquilo que llegan todos los presentes bien, ojalá la suerte se alinee de nuestro lado“.

Almirón confirmó el XI para la final

Si bien no nombró a los once protagonistas que serán titulares en la final de la Libertadores, el entrenador sentenció que no habrá sorpresas y que el equipo será el que viene ensayando en los últimos entrenamientos: Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Nicolás Valentini, Frank Fabra; Cristian Medina, Pol Fernández, Equi Fernández, Valentín Barco; Edinson Cavani y Miguel Merentiel.