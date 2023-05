Chiquito Romero confesó el diálogo con Darío Herrera tras el polémico penal: "Me lo dijo en la cara"

Faltaban 2 minutos para el final del primer Superclásico entre River y Boca, que hasta ese momento iba 0 a 0, pero una jugada cambió el partido, luego de que Palavecino envíe un centro rasante al área, para la llegada de Solari, quien fue embestido por Agustín Sández, por lo que Herrera pitó penal.

Luego del gol que anotó Miguel Ángel Borja, se desató una trifulca entre ambos equipos debido a que Agustín Palavecino festejó el gol en la cara de los jugadores de Boca, que reaccionaron, por lo que se generó la pelea entre los dos bandos.

Referido a la jugada del penal, Sergio Romero, el arquero de Boca, habló en conferencia de prensa, en la que mostró su bronca por la decisión de Herrera: “La verdad que la jugada del penal es dudosa, yo le pregunto al árbitro si fue penal y me dice en la cara que fue claro penal”.

Y agregó: “En ningún momento le consultó al VAR y viendo la jugada no es un penal cobrable. Lo raro de todo esto es que el VAR no lo llamó. Le pregunté al jugador de River si le pegó y me dice que le toca la canillera”.