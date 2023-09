Desde que se confirmó Boca iba a enfrentar a Palmeiras en la semifinal de la CONMEBOL Libertadores, Sergio Romero se encargó de dejar en evidencia su disconformidad con el césped sintético del Allianz Parque. Tras el encuentro de ida, Chiquito volvió a tocar el tema.

“Es lo único que me preocupa. Es un poco raro que a esta altura de la vida estemos hablando de que un equipo de fútbol tiene césped sintético. La verdad que la CONMEBOL y la FIFA deberían decir que fuera híbrido o césped natural”, soltó el 1, que chicaneó: “Para eso está el hockey, esto es fútbol”.

Romero ya había hablado del césped del Allianz Parque

“A mí lo único que me preocupa de la definición allá es el césped sintético que tiene la cancha de Palmeiras, más allá que sea de visitante. Repito, me ha tocado jugar en Europa, en muchísimas canchas de césped sintético y no todas son iguales“, había soltado Chiquito a principios de mes.

¿Cuántos penales atajó Romero en Boca?

Contando tanda de penales y remates en tiempo reglamentario, Sergio Romero atajó 10 de los 19 disparos que recibió desde los doce pasos desde que es jugador de Boca. Es una efectividad levemente superior al 50%.

¿Cuándo se juegan las semifinales de la Copa Libertadores?

El cruce devuelta será el próximo jueves 4 de octubre a las 21:30 en el Allianz Parque de San Pablo.