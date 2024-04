La continuidad de Sergio Romero en Boca es una de las prioridades de Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol. El vínculo del arquero finaliza este año y el silencio de todas las partes despertaba incertidumbre. Sin embargo, Chiquito rompió el silenció y contó detalles de la negociación.

“Yo tengo contrato con Boca hasta diciembre, voy a dar lo mejor que tengo para, obviamente, para seguir en Boca si me toca. No me preocupa hoy que me traigan un contrato sobre la mesa. Es más, tengo el contrato sobre la mesa, esa es la realidad“, soltó el 1, que fue capitán del Xeneize en la victoria ante Sportivo Trinidense.

Después, explicó qué tiene que pasar para aceptar la propuesta: “Solamente tengo que hablar con mi familia y ver qué es lo que quiere. Tengo la suerte de que mis hijas se adaptaron muy bien a la Argentina, no les costó para nada volver al país. Solamente la del medio me pidió en su momento que se quería ir, pero ya está más que tranquila”.

“Si la familia se decide quedar, seguramente nos quedaremos y extenderemos con Boca“, concluyó Romero. ¿Se queda?

¿Qué partidos de Boca se perdió Sergio Romero por la lesión?

En esta victoria por la CONMEBOL Sudamericana, Romero volvió al arco de Boca tras haberse ausentado por una inflamación en el tendón de aquiles. La misma se originó en una desafortunada jugada en la segunda fecha de la Copa de la Liga contra Sarmiento, pero parece ya haberla dejado atrás.

Chiquito se perdió 6 partidos en el arco de Boca: Racing, Estudiantes de La Plata (los 27 minutos disputados antes que se posponga), Central Norte de Salta, San Lorenzo, Nacional Potosí y Newell’s. Javier García lo reemplazó frente a Racing pero también se lesionó. Desde ese momento, Leandro Brey se hizo cargo del arco xeneize.