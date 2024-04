Sergio Romero lleva un mes de baja en Boca por una lesión en el tendón de Aquiles. El pronóstico del arquero xeneize fue una inflamación en dicha zona, siendo esta una complicación que ya ha tenido durante su carrera y que no existe más tratamiento que reposo y no exigir el tendón al límite, ya que de romperse, se requerirá intervención quirúrgica.

Por eso, en el club de la Ribera llevan de a poco la recuperación de Romero para evitar peores consecuencias y porque, en paralelo, Leandro Brey arrastra una serie de consagratorias actuaciones en reemplazo de Chiquito. Sin embargo, hasta hace escasas horas, el motivo de la lesión del ex Selección Argentina se desconocía, hasta que trascendió que Romero arrastra dolencias desde hace varias fechas.

En concreto, según esclareció recientemente el periodista Marcos Bonocore, Chiquito Romero sufrió la lesión en la fecha 2 de la Copa de la Liga, cuando Boca enfrentó a Sarmiento en la cancha de San Lorenzo. La razón de la lesión habría sido el pique que el arquero tuvo que realizar para evitar que el equipo de Junín quede mano a mano tras un mal pase atrás de Jorman Campuzano.

En dicha corrida, al arquero xeneize se le trabó el pie y mostró gestos de dolor, aunque decidió seguir atajando tanto en dicho encuentro como en varios más. El momento para decida parar se dio tras el encuentro ante Unión (fecha 9) debido a que regresó el dolor en su tendón de Aquiles izquierdo y se le inflamó. Antes de sufrir una consecuencia grave en lo físico, el cuerpo médico de Boca le aconsejó hacer un parate hasta que se recupere.

Desde ese momento, Romero se encuentra haciendo entrenamientos diferenciados al resto del grupo y se lo espera 100% para los próximos días, ya que este domingo, en la práctica posterior al triunfo frente a Newell’s, Chiquito ya hizo una parte del ensayo a la par del plantel. Diego Martínez, bajo la tutela de los médicos, decidirá cuándo el misionero esté apto para regresar. Cuando lo haga, será nuevamente el dueño del arco. Por lo pronto, en Boca no le ponen plazos a su recuperación porque priorizan que la misma se haga correctamente.

¿Qué partidos de Boca se perdió Sergio Romero por la lesión?

Chiquito Romero ya se perdió 6 partidos en el arco de Boca: Racing, Estudiantes de La Plata (los 27 minutos disputados antes que se posponga), Central Norte de Salta, San Lorenzo, Nacional Potosí y Newell’s. Javier García lo reemplazó frente a Racing pero también se lesionó. Desde ese momento, Leandro Brey se hace cargo del arco xeneize.

¿Romero se va de Boca a fin de año?

El futuro de Sergio Romero, sorpresivamente, empieza a ser un tema de debate puertas adentro de Boca Juniors. Es que, si bien es el arquero titular de Diego Martínez, la finalización de su contrato a fin de año hace que su renovación esté en evaluación. Esto hace que también se piense en la contratación de algún reemplazante.

El periodista Luis Fregossi reveló en su programa Mundo Boca Radio (AM 1350) que “Boca está buscando arquero porque no es segura la continuidad de Chiquito Romero“. Evidentemente, el futuro del actual guardameta titular no es seguro.