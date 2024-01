Por la 1º fecha del Grupo B de la Copa de la Liga Profesional, en el estreno oficial de Diego Martínez como entrenador, Boca visita a Platense, el último subcampeón de este certamen, en el estadio Ciudad de Vicente López con el objetivo de comenzar el torneo con el pie derecho.

A falta de dos días para este encuentro, como lo hicieron a lo largo de la temporada 2023, el entrenador del Xeneize dio la lista con los 24 jugadores convocados, que volverán a entrenar en la jornada del viernes, para luego quedar concentrados hasta el duelo contra el Calamar del próximo sábado.

Dentro de esta lista de convocados, no hay mayores sorpresas, ya que en la misma figuran los dos refuerzos que incorporó el elenco de la Ribera, como lo son el defensor central Cristian Lema, quien sería titular, y el volante Kevin Zenón, que completó la primera semana de entrenamientos junto a sus nuevos compañeros.

Además, regresó Luís Advíncula a la nómina tras no jugar con Talleres por lesión, mientras que por otro lado, quien no aparece en la nómina, es el lateral izquierdo de 25 años, Marcelo Saracchi, ya que sufrió una lesión muscular en el isquiotibial derecho, por lo que no podrá estar a disposición de Martínez luego de ser probado como titular en las últimas prácticas, así como tampoco aparece Vicente Taborda, quien podría seguir su carrera en Platense.

En cuanto al posible equipo que parará el entrenador del Xeneize para este encuentro, no varía mucho con respecto al que venció a Talleres de Córdoba por 2 a 1 en el último amistoso, y los cambios solamente estarían en los laterales, ya que ingresarían Luís Advíncula y Frank Fabra por Lucas Blondel y el lesionado Saracchi.

El posible equipo de Boca

Sergio Romero; Luís Advíncula, Cristian Lema, Nicolás Figal, Frank Fabra; Guillermo Fernández, Jorman Campuzano, Juan Ramírez; Ezequiel Bullaude; Luca Langoni y Miguel Merentiel.

¿Cuándo juega Boca contra Platense?

El duelo entre el Calamar y el Xeneize en Vicente López se disputará el próximo sábado 27 de enero a partir de las 19:00 horas de Argentina. El mismo, se podrá ver a través de ESPN Premium.

El equipo arbitral para este encuentro

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Asistente 1: Juan Pablo Belatti

Asistente 2: Lucio Méndez

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

VAR: Pablo Dóvalo

AVAR: Lucas Comesaña