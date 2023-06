El pasado jueves en Mendoza, Boca sufrió una durísima derrota ante Godoy Cruz en donde el equipo de Jorge Almirón cayó por 4 a 0 y dejó una desdibujada imagen respecto al rendimiento individual y colectivo.

Allí, uno de los futbolistas que no completó una buena jornada fue Darío Benedetto. Pese a haber convertido un gol agónico la jornada anterior ante Lanús, el Pipa lleva solo tres gritos en 17 encuentros esta temporada y su nivel mantiene consternados a los hinchas de Boca.

Como si fuera poco, las lesiones y complicaciones físicas le impiden obtener regularidad, algo que nuevamente sucedió en la mencionada caída contra Godoy Cruz, en donde Benedetto tuvo que salir del campo en el entretiempo por un problema en su rodilla.

Y si bien parecía que no iba a ser una cuestión de gravedad para el Xeneize al no haberse constatado un parte médico de parte del club, se supo que Benedetto posee una acumulación de líquido en la zona lesionada y por eso, no se ha entrenado a la par del grupo desde aquel encuentro en Mendoza. Su evolución y evaluación será día a día y se lo considera casi descartado para el duelo ante Monagas de este jueves por la Copa Libertadores.

En lo que va de la temporada, Benedetto ya se ha perdido 5 encuentros por lesión y todo parece indicar que estará afuera al menos un partido más este jueves en La Bombonera. Mientras Boca recupera jugadores de sus respectivas lesiones, también se confirmó, de esta manera, que no podrá contar con su delantero titular hasta estar recuperado nuevamente.