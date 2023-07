Finalmente, luego de tantos idas y vueltas y tantas trabas que aplazaban que el sueño de Boca se haga realidad, ahora sí ya es oficial: Edinson Cavani es nuevo refuerzo del club de la Ribera y en las próximas horas estará arribando a Argentina para ponerse la camiseta azul y oro por los próximos 18 meses.

Hace un año, el uruguayo estuvo a punto de arribar a Brandsen 805 pero los destinos se dividieron a último momento, por lo que, con esa experiencia previa, puertas adentro de Boca y entre los hinchas xeneizes propios, había un hermetismo -optimista- respecto a la chance de que Cavani sea refuerzo en este mercado de pases.

En las últimas horas se pulieron los detalles finales respecto a la salida de Cavani del Valencia y los de su llegada a Boca. Ahora, ya es una realidad. El periodista Fabrizio Romano ya dio su clásico “here we go” que confirma refuerzos y expresó las mínimas cuestiones que restaban resolverse.

En su cuenta de Twitter, Romano informó: “Edinson Cavani a Boca Juniors, here we go! Acuerdo verbal completo en un vínculo hasta diciembre de 2024. Cavani aceptó las condiciones del acuerdo y se va del Valencia como agente libre. El contrato se firmará pronto. Cavani X La Bombonera“.

En paralelo, el jornalista César Merlo también dio detalles de lo último que aconteció para que Edinson Cavani sea nuevo futbolista de Boca: “Acaban de limar las diferencias que había entre las partes. Le pagarán un contrato gigantesco por 18 meses. Será inscripto de manera provisoria y podrá jugar ante Nacional (NdR: por Copa Libertadores). Llega libre del Valencia“, informó el peridoista en su cuenta de Twitter. Tras tantos intentos, finalmente Boca logró quedarse con Edinson Cavani y rompe el mercado sudamericano con un refuerzo de talla mundial.

+ El próximo partido de Boca

El equipo de Jorge Almirón jugará este sábado 29 de julio frente a Independiente a las 17.00 hs. en el Estadio Libertadores de América, por la 27° fecha del Torneo de la Liga Profesional 2023.