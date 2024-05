La eliminación de Boca en la Copa de la Liga Profesional caló hondo. A pesar de que aún están con vida en la Copa Sudamericana y que resta todo el segundo semestre del año, en los alrededores de La Bombonera sintieron el golpe que recibieron los dirigidos por Diego Martínez.

El nivel del equipo disminuyó luego de la expulsión de Cristian Lema, y los hinchas hostigaron a más de un futbolista del plantel. Pero más allá de lo que fueron las críticas, se conoció que Darío Benedetto se marchará de la institución a la que regresó tras su paso por Olympique de Marseille y Elche CF.

Durante las últimas horas, el periodista Gastón Edul aseguró en sus redes sociales que el Pipa no continuará ligado al club de La Ribera, y que “tiene la chance de jugar en México y MLS”. Incluso, sostuvo que “estos equipos (NdR: no develó el nombre de los mismos) no hacen una oferta a mitad de año porque van a preferir contratarlo libre 4 meses después”.

La falta de continuidad es algo que preocupa muchísimo a Benedetto, quien espera que Boca lo libere en junio para poder emigrar hacia el exterior. De hecho, la baja producción futbolística que mantuvo desde que regresó de Europa generó que, más allá del peso que posee su apellido, no fuera titular indiscutido con Sebastián Battaglia, Hugo Ibarra ni con Martínez.

Darío Benedetto se iría de Boca.

El contrato de Darío Benedetto en Boca

Los directivos de Boca todavía no tuvieron una reunión con Darío Benedetto ni con su representante para prolongar el contrato que finalizará el 31 de diciembre de 2024. Incluso, no es una prioridad para Diego Martínez.

Los clubes que buscaron a Darío Benedetto

En los últimos mercados de pases, Darío Benedetto apareció en el radar de varios equipos estadounidenses. Si bien no llegaron a ofrecer un dinero a cambio de su ficha, Atlanta United y Los Angeles FC lo sondearon.