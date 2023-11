Darío Benedetto tras perder la final de la Copa Libertadores: "No nos daban un peso"

Darío Benedetto fue el primer futbolista de Boca Juniors que habló con la prensa tras la derrota en la final de la Copa Libertadores. El ‘Pipa’ entró en el segundo tiempo, en lugar de Edinson Cavani. “No nos daban un peso y hoy jugamos otra final, que no se nos pudo concretar“, dijo.

“Es pronto para sacar una conclusión. La verdad que estamos muy tristes, era un sueño para nosotros, no se nos pudo dar“, fueron las primeras palabras de un Benedetto, golpeado anímicamente luego de perder su segunda final de Copa Libertadores.

Pese a esto, no dudó en destacar el hecho de que Boca jugó una nueva definición del certamen continental. “Destaco el rendimiento que tuvo todo el equipo y los huevos que pusimos durante toda la copa. No nos daban un peso y hoy jugamos otra final, que no se nos pudo concretar“, opinó.

Por último, agradeció a los jugadores de Boca por la entrega en lo que pudo haber sido un mensaje con olor a despedida. “Es muy difícil hablar en estos momentos, pero agradecerle a todos mis compañeros, que la verdad dejamos todo no solamente en este partido sino durante toda la copa“. Y agregó: “Nada que reprochar” respecto a la derrota.

Benedetto tuvo su chance de gol en el tiempo extra

Benedetto entró en el segundo tiempo por Cavani, de mal partido. El ‘Pipa’ no hizo un mal trabajo, aunque sólo tuvo una ocasión de gol clara, que fue un remate, que pasó cerca del palo izquierdo de Fábio.

“Creo que los últimos quince, merecimos más. Se nos complicó entrar, pero creo que demostramos que fuimos en búsqueda del partido“, apuntó en diálogo con Diego Monroig para ESPN. El ‘Pipa’ destacó el trabajo del ‘Xeneize’ en la segunda parte de la prórroga, ya con el partido en favor de Fluminense.

¿Cuál será el futuro de Darío Benedetto en Boca?

El futuro de Darío Benedetto es una total incógnita. Con la llegada de Edinson Cavani y el crecimiento de Miguel Merentiel perdió el puesto de titular en la delantera de Boca. Todo hace creer que en diciembre podría considerar su salida del club.

El contrato del ‘Pipa’ con el conjunto ‘azul y oro’ termina en diciembre de 2024. De todas maneras, podría considerar una salida al fútbol del exterior, aunque deberá negociar con la directiva para que esto ocurra.