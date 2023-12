Si hay jugadores que ganaron protagonismo en los últimos años en Boca, son sus juveniles. El Xeneize le dio mucha participación a los jóvenes de las inferiores y algunos fueron clave. Sin embargo, no todas las historias tienen el final esperado y ese es el caso de Joaquín Schoveikofski.

El delantero de 19 años es categoría 2004, la misma de Valentín Barco. Su camino fue muy diferente al del Colo, ya que apenas pudo ir al banco en Reserva, sin sumar minutos. Por este motivo, sin contrato, el chico decidió abandonar el club para probar suerte en otro.

Schoveikofski se convirtió en nuevo futbolista de Argentinos Juniors, donde formará parte de la cuarta división y probablemente tenga más oportunidades en Reserva. Por lo pronto, su futuro estará lejos de vincularse con Boca, aunque las vueltas del fútbol podrían cruzar sus caminos nuevamente.

Los que también se fueron libres

Hace 2 semanas, se conoció la noticia de que otros 6 jugadores abandonaron el club luego de no haber llegado a un acuerdo contractual. Se trata de Natan Acosta, Valentín Fascendini, Santiago Gauna, Rodrigo Pittavino, Elian Sosa Vivaldi y Bruno Cenci, todos parte (algunos fundamentales) de los equipos que ganaron la CONMEBOL Libertadores Sub 20 y la Copa Intercontinental Sub 20.

Año por año, los juveniles que debutaron en la era Riquelme

En los últimos 4 años, más de 30 futbolistas de la cantera tuvieron su estreno en Primera División con la camiseta de Boca. Los repasamos.

2020: Exequiel Zeballos y Alan Varela.

2021: Cristian Medina, Agustín Sández, Ezequiel Fernández, Renzo Giampaoli, Nicolás Valentini, Valentín Barco, Aaron Molinas, Agustín Lastra, Eros Mancuso, Balthazar Bernardi, Gabriel Aranda, Gabriel Vega, Vicente Taborda, Rodrigo Montes, Ezequiel Almirón, Alexis Alvariño, Nahuel Genez, Kevin Duarte, Erik Bodencer, Juan Cabaña y Lucas Palma.

2022: Luca Langoni, Pedro Velurtas, Maximiliano Zalazar, Gonzalo Morales y Simón Rivero.

2023: Aaron Anselmino y Jabes Saralegui.