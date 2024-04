En el marco de la reanudación del partido correspondiente a la fecha 11 de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional, Boca perdió contra Estudiantes de La Plata por 1 a 0 por el tanto de Javier Correa, por lo que de esta manera aún no logró sellar la clasificación a los cuartos de final.

Una vez finalizado el encuentro, el entrenador del Xeneize, Diego Martínez, atendió a los medios presentes en conferencia de prensa, en la que se refirió al rendimiento de sus dirigidos y también palpitó el duelo frente a Godoy Cruz, en el que buscarán el triunfo para pasar de ronda.

Además, lamentó la expulsión de Lautaro Blanco, quien se perderá el duelo ante el Tomba, y allí se refirió a la posibilidad de que juegue Frank Fabra en su lugar, quien no suma minutos desde la victoria ante Newell’s, en donde ingresó a falta de 7 minutos para el fin del juego.

“Dije que Fabra era una posibilidad a la hora de la competencia. Sin dudas puede jugar de lateral como lo hace siempre. Tenemos una baja importante como la de Blanco por lo que nos venía dando tanto en ataque como en defensa. Todavía no tengo decidido quién va a ser su reemplazante”, comentó.

A falta de 4 días para el duelo contra el equipo mendocino, el entrenador del Xeneize deberá definir quien será el reemplazante de Blanco, y el mismo saldrá entre el lateral izquierdo colombiano o Marcelo Saracchi, que fue titular por Copa Sudamericana ante Trinidense.

El arbitraje y la expulsión de Blanco

Además, se refirió al desempeño del árbitro Fernando Echenique y la jugada en la que Blanco vio la segunda tarjeta amarilla: “Del arbitraje no voy a hablar. La jugada de Blanco no me pareció para amonestación, pero son situaciones de juego. Creo que el árbitro es un ser humano que puede cometer errores como lo puedo hacer yo. Si no fue una buena noche para nosotros, lo tomo como cosas de juego y nada más”.

El análisis del partido

“Duele muchísimo, era un partido de detalles, de mucho emparejamiento. Estudiantes salió quizá a tratar de emparejar la mitad de cancha con la inclusión de Zuqui para hacer un 4vs4. Nos faltó un poco más de profundidad, la sensación era que en estos partidos de detalles el equipo lograba tener un buen control de juego. Centramos un par de veces, pero nos faltó poder concentrar ese control que tuvimos en los primeros 32 minutos. El segundo tiempo fue similar, la inclusión de un punta más nos daba la posibilidad de tener superioridad en el medio. Ahí Estudiantes tuvo más juego directo a sus dos puntas, donde tuvieron las situaciones de gol. Vinimos a buscar los 3 puntos y jugar la última fecha ya clasificados. Ahora depende de nosotros y buscaremos ganar”, comentó sobre el desarrollo del juego.

Siguiendo por la misma línea, comentó: “Para mí hubo 7 u 8 minutos en los que con la inclusión de Correa el juego fue más dividido y nos costaba tener la pelota. Hicimos los cambios para volver a tener el control de juego. Sabíamos que la pelota parada era una posibilidad importante para abrir el partido. En los momentos en los que el juego fue parejo, Estudiantes aprovechó la que tuvo. Intentamos modificar y sumarle gente en amplitud, por eso entró Janson y Benedetto para tener tres delanteros. Me parece que fueron detalles. Si tengo que decir qué era lo más justo, hubiese sido un empate. Con más control nuestro y mayores situaciones de peligro, no nos sacamos diferencia. Da bronca, porque si bien depende de nosotros, podríamos haberlo sellado hoy”.

Y cerró: “Creo que fluidez no faltó, nos faltó transformarlo en situaciones de gol. Estudiantes es un gran equipo, con mucho tiempo de trabajo y trabaja bien los partidos. Hoy fue un partido de detalles, de duelos en la mitad de la cancha y si teníamos ventaja iba a ser a través de un duelo ganado. El hombre libre había que encontrarlo en el lugar opuesto, que era donde no estaba Cetré, en el lugar de Advíncula. El control de juego estuvo, tuvimos mayor control que Estudiantes en una cancha difícil, pero nos faltó transformarlo en mayor cantidad de situaciones”.