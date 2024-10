Edinson Cavani reveló lo que más lo entusiasma de la llegada de Gago a Boca: "Demostró que le llega al jugador"

A falta de un día para el estreno oficial de Fernando Gago como entrenador de Boca, visitando a Tigre este sábado desde las 19.15, Edinson Cavani confirmó que las ilusiones del plantel se han renovado luego de su arribo y destacó varias de las características que lo impresionaron en su primera semana de trabajo con el grupo.

“Todo cambio siempre genera ilusión. Pero yo creo que cuando viene alguien que es del club, que conoce Boca, genera otra ilusión por tener cosas que otro, que tal vez no estuvo tanto tiempo acá, por ahí no lo tiene. Es un entrenador joven, que tiene mecanismos que son simples, de jugar al fútbol, que creo le va a aportar mucho a nuestro equipo“, dijo el delantero uruguayo en entrevista con ESPN F90.

“Todos los jugadores lo notan. Algo que ha demostrado en estos poquitos días que ha estado es que le llega al jugador. Al que le toque jugar menos o al que le toca jugar más. Me parece. Uno al entrenador lo conoce con el tiempo, he tenido muchos. Pero la impresión que uno recibe en los primeros días siempre marca lo que puede ser ese camino“.

Revelando algunas intimidades de esa primera semana de entrenamiento con Fernando Gago como DT, Cavani explicó que no solo se encargó de hablar con quienes pueden considerarse referente del plantel, sino que dedicó tiempo a mantener contacto personal con todos. “El entrenador se tiene que ganar el cariño del futbolista, incluso del que no juega. A nosotros nos gusta que nos alienten, que nos motiven. Que nos sean sincieros”, dijo.

Y explicó: “Sirve mucho, porque cuando el entrenador es sincero vos te das la cabeza contra la pared. Te saca de ese orgullo que el futbolista tiene. Le tomás cariño, sentís confianza. Sentís un montón de cosas. No te voy a decir que lo quiero mucho, pero sentís ese afecto, ese reconocimiento de buen tipo. Esas cosas que ha hecho con los jugadores han estado buenas. Después se verá, con el tiempo”.

Su relación con Riquelme

Edinson Cavani se refirió también a la relación que mantiene con Juan Román Riquelme, ídolo y presidente de Boca. “Es una persona especial, todo el mundo lo sabe. Por eso fue lo que fue e hizo lo que hizo en el fútbol. Todos esos a los que les toca llegar a ciertas situaciones de gloria, son especiales. Porque tienen algo que no todos tienen”, señaló.

Y destacó: “Él tiene su forma de ser, con la que mucha gente no está de acuerdo y otros lo aman. Como todo ídolo. Conmigo se ha comportado siempre bien. Siempre me ha bancado, siempre me ha dado para adelante y me ha demostrado que Cavani está acá independientemente de que pueda hacer 50 o 100 goles”.