Darwin Núñez, compañero de Alexis Mac Allister en Liverpool, fue autor del gol con que la Selección de Uruguay liquidó el partido ante Argentina disputado en La Bombonera el pasado 16 de noviembre, por la quinta fecha de las Eliminatorias de CONMEBOL, para cortar así un invicto que el equipo de Lionel Scaloni mantenía desde la derrota en la primera fecha de la fase de grupos del Mundial de Qatar, ante Arabia Saudita.

El uruguayo reveló haber tenido una premonición en la previa de aquel encuentro, que incluso había compartido con el mediocampista argentino y que de seguro no caerá nada simpática entre los hinchas de Boca. “Yo antes de ir para la Selección le dije ‘si cambian de cancha van a perder'”, contó en diálogo con ESPN.

La referencia del uruguayo estuvo relacionada a la mudanza a La Bombonera por encontrarse el Estadio Monumental, donde históricamente ha hecho de local, en malas condiciones por los recitales que Taylor Swift había dado los días 9, 10 y 11 de noviembre.

“Le dije que ahí venían ganando todos los partidos y que no era momento de cambiar, más contra nosotros que estamos bien. Después estuvimos jodiendo un poco con eso. Claro que hablamos de ese partido. Él me felicitó, me dijo que Uruguay tiene muy buenos jugadores y que les hicimos un buen partido”, agregó el delantero.

Darwin Núñez marcó el 2-0 definitivo de Uruguay ante Argentina en La Bombonera.

¿Cómo se decidió la localía de Argentina en La Bombonera?

Habiendo estado notificados en AFA con anticipación de la imposibilidad de acudir al Estadio Monumental para el partido del pasado 16 de noviembre ante Uruguay, por los tres recitales que días antes daría Tylor Swift, se manejó como primera opción que la Selección Argentina hiciera de local en el Estadio Mario Alberto Kempes de la Ciudad de Córdoba.

Sin embargo, ya para finales de octubre la propia CONMEBOL se encargó de hacer oficial que el clásico rioplatense iba a tener lugar en La Bombonera, decisión que la Asociación del Fútbol Argentino había consensuado previamente con Lionel Scaloni, quien le había hecho saber esa preferencia relacionada a una mejor logística y a la posibilidad de ahorrar kilómetros de viaje.

¿Cuándo volverán a verse las caras Argentina y Uruguay?

En caso que no les toque cruzarse en instancias finales de la Copa América, las selecciones de Argentina y Uruguay volverán a verse las caras recién en marzo de 2025, ya entrados en la segunda fase de las Eliminatorias de CONMEBOL, muy probablemente en el Estadio Centenario de Montevideo.