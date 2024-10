Liverpool se interesa en un crack del Real Madrid que puede potenciar a Alexis Mac Allister, Luis Díaz y Darwin Núñez

Liverpool goza de una buena temporada bajo las órdenes de Arne Slot. Si bien se pensaba que con la salida de Jürgen Klopp el equipo iba a sufrir, lo cierto es que hoy es líder de la Premier League y también de la UEFA Champions League. Sin embargo, el gran déficit de este equipo es la falta de variantes en ciertos puestos. Por eso, quieren sumar a un jugador ofensivo, que puede jugar de mediocampista, pero también en el extremo derecho, la posición de Mohamed Salah.

Los ‘Reds’ están en una gran temporada y prometen ser contendientes a algún título. Lo demuestran sus 21 puntos en la Premier League, para ser líderes con una diferencia de un tanto sobre Manchester City (20) y también su inicio en la Champions donde tienen puntaje perfecto (9 puntos), al igual que el Aston Villa de Dibu Martínez.

Pero, el hecho de que luchen arriba hace que necesiten de más variantes, ya que el calendario empezará a complicarse desde las próximas semanas. Es que se sumará la competencia de la Copa de la Liga y, a partir del próximo semestre, la FA Cup. Ante esto, evalúan posibilidades de mercado.

Liverpool se interesa en Arda Güler, de pocos minutos con Real Madrid

Liverpool está interesado en la posible llegada del mediocampista ofensivo del Real Madrid, que puede jugar de extremo a pierna cambiada (por derecha), Arda Güler, según informó CaughtOffside. Podría ser uno de los nombres que solucione el problema de variantes en el mediocampo.

Arda Güler, volante turco del Real Madrid (IMAGO / ABACAPRESS).

El futbolista turco de 19 años no goza de los minutos que le gustaría tener en el Madrid. Apenas disputó 292 minutos en 11 partidos. Carlo Ancelotti no le ha dado muchas oportunidades, pese a venir de una gran Eurocopa con su selección. Se esperaba que diera el paso adelante en esta temporada, pero no ha sido el caso.

Por eso, su futuro empieza a entrar en cuestión. Si bien Real Madrid no está dispuesto a dejarlo ir, sí puede considerar cederlo para que sume minutos en otra institución. En este caso, a Liverpool le vendría bien para solucionar algunas cuestiones en el mediocampo y ayudar a la delantera.

Liverpool no es el único club que pretende sus servicios. Es que el citado medio también puso al Arsenal bajo la órbita de Güler. No obstante, todo dependerá de la postura que tome Real Madrid con su futuro.

Arda Güler podría ayudar a Alexis Mac Allister, Luis Díaz y Darwin Núñez en Liverpool

Las cualidades futbolísticas de Arda Güler son innegables. Tiene un talento diferencial en cuanto a manejo del balón, pero también tiene una calidad técnica importante para la gambeta. Por eso, puede jugar tanto de mediocampista ofensivo como de extremo. Al Liverpool le sería útil en ambas posiciones.

Como extremo, podría ser el relevo de Mohamed Salah. Pero, Arne Slot podría considerarlo mayormente para ser un mediocampista ofensivo. Esto le sería de más ayuda al entrenador debido a que hoy por hoy, Dominik Szoboszlai está en bajo nivel, además de que Curtis Jones y Harvey Elliott tienen vaivenes. En este sentido, podría ser un buen complemento para el argentino Alexis Mac Allister, una de las fijas en el mediocampo de los ‘Reds’.

Si Güler logra ser un buen complemento de Mac Allister, podría ayudar a delanteros como Salah, Luis Díaz y hasta Darwin Núñez para llegar a posición de gol. El pase filtrado del turco sería una gran adición para el ataque de Liverpool, sobre todo, en la disputa de partidos importantes del próximo semestre.