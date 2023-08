Boca no solo padece el agrio 0-0 obtenido ante Racing en la ida de los cuartos de final de la CONMEBOL Libertadores 2023, sino que también empieza a hacerse la idea de que disputará la vuelta en Avellaneda sin uno de sus mejores futbolistas en este 2023: Valentín Barco.

La joya del Xeneize tuvo que abandonar el campo de juego por una fuerte molestia muscular y, a falta del parte médico oficial por parte del club, los principales periodistas que cubren a Boca a diario confirmaron que el zurdo tiene un pequeño desgarro que lo dejaría afuera del segundo choque contra la Academia.

En ese contexto, el periodista Martín Costa reveló en ESPN F12 la primera conclusión que sacó el Cuerpo Técnico tras la lesión de Barco y no le gustará a los hinchas de Boca. “A mí me acaban de confirmar es que la decisión, hoy, es que no juegue. Hoy. Es un panorama muy difícil, muy complicado”, dijo el panelista del programa que conduce Mariano Closs.

No obstante, la postura del grupo de trabajo que lidera Jorge Almirón podría cambiar a medida que se acerque la vuelta contra Racing. “Como es un partido definitorio, todo puede pasar. Solo un jugador se recuperó de un desgarro en Boca: Chelo Delgado en 12 días con Bianchi”, agregó. Al fin y al cabo, habrá que esperar la evolución del “Colo” para determinar si podrá sumar minutos o no en el Cilindro de Avellaneda.

¿Cuándo se juega la vuelta del Boca vs. Racing?

La vuelta de los cuartos de final de la CONMEBOL Libertadores entre Boca y Racing se llevará a cabo el próximo miércoles 30 de agosto a las 21:30, con sede en el Cilindro de Avellaneda.

¿Dónde y cómo ver los partidos de Boca en la Copa Libertadores?

Todos los partidos de la Copa Libertadores de América se pueden ver en vivo y en directo por la plataforma Star+ y a través de Telefé.