El curioso reclamo de Mario Pergolini antes del Boca vs Palmeiras

Finalmente llegó el día. Boca y Palmeiras jugarán la segunda semifinal de la CONMEBOL Libertadores y el partido de ida, que será transmitido por Star+, se llevará a cabo en la mítica Bombonera. ¿El antecedente? El recordado doblete de Pipa Benedetto en 2018.

Si bien el presente futbolístico del equipo de Jorge Almirón no es el deseado, poco le importa al hincha del Xeneize al recordar que jugarán ni más ni menos que una semifinal de Copa Libertadores. Aún así, siempre hay excepciones.

En este caso, Mario Pergolini le puso “peros” al ilusionante partido que jugará Boca ante Palmeiras este jueves por la noche a través de una curiosa historia en su cuenta de Instagram en la previa del encuentro en Brandsen 805.

“Querido Boca Juniors. Hoy es el día. No llegamos como nos hubiera gustado. No llegamos como favoritos. Pero acá estamos. ¡Queremos la séptima!”, pidió al pie del posteo como parte de un grito sagrado que los hinchas del club de La Ribera no dejan de vociferar.

El nivel de Boca en la actual Copa Libertadores

Si existen dudas en cuanto al funcionamiento del equipo de Jorge Almirón, sobre todo en la Copa Libertadores, es en base al irregular andar del Xeneize incluso en el ámbito local.

Partidos recientes como la derrota ante Defensa y Justicia y el empate en La Bombonera contra Lanús dieron a entender que Boca está lejos de su máximo potencial y, después de que el DT metiera mano en el equipo durante los últimos días, los hinchas esperan ver cambios positivos para este jueves.