Supo manifestar su apoyo público en las elecciones de Boca hace algunas semanas, ahora, la leyenda del rock nacional, Carlos ‘Indio’ Solari volvió a elogiar al ahora presidente Juan Román Riquelme. El reconocido líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota lo ponderó incluso por encima de las figuras de Lionel Messi y Diego Armando Maradona.

La devoción del ‘Indio’ por Román no es nueva. De hecho, mantienen una buena relación y hasta han mantenido algunas charlas. A comienzos de diciembre, Solari manifestó su apoyo público de cara a las elecciones de Boca, que finalmente tuvieron como ganador a Riquelme.

Ahora, en una entrevista para Caja Negra, el ciclo de Filo News a cargo de Julio Leiva, volvió a hablar sobre Riquelme y el porqué de su apoyo. No sólo lo destacó como personalidad del fútbol y el deporte, sino que hasta confesó que es su jugador favorito.

Indio Solari: “Está bien Messi y Maradona, pero Román es estupendo”

Solari, quien también es líder de Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, elogió a Riquelme jugador y admitió que es el jugador que más le ha gustado dentro de un campo de juego. Pero también, destacó su rol como dirigente defendiendo a los clubes y criticó a las Sociedades Anónimas.

“Sí, salí a apoyarlo (en las elecciones de Boca), pero no porque solamente ha sido uno de los jugadores, quizá, el que más me ha gustado a mí (…) Está bien Maradona y Messi, pero el mediocampista, el que tira el pase y que también entra y patea bien y todo (…) Román ha sido un jugador estupendo“, empezó diciendo el cantautor de 74 años.

“Yo no defiendo códigos, pero en el caso del fútbol, sí, porque se trata de eso, no se trata de otra cosa. Es un juego, una pelota y gente jugando… Se puede transformar en Sociedades Anónimas (medida que Milei ya dictaminó en un DNU), eso es una cagada. Todo lo que es una Sociedad Anónima tiene por objetivo usar dinero. Y los lugares éstos (los clubes) están para que los chicos vayan a jugar a la pelota, el básquet… y están para eso“, comentó.

“Román es un tipo que, yo me he enterado de cosas que él no me ha dicho a mí, que ha venido a casa una vez… y me he enterado de cosas del tipo que es de una nobleza barrial, esa nobleza difícil de describir cuando uno tiene la vida que tengo yo y es admirable“, cerró sobre Román.

¿Cómo nació la relación entre Juan Román Riquelme y el Indio Solari?

Riquelme y Solari se conocieron en la mismísima Bombonera. Fue el ex vicepresidente y conductor de radio, Mario Pergolini, quien los juntó. Lo reveló en su programa Libres de Humo. “Le hice una nota al Indio y me dice: ‘Yo soy de Boca y mi hijo quiere ir a la cancha pero no sé si llevarlo. Le dije que podía ir a la cancha a ver a Boca y me preguntó si no se iba a armar quilombo. Yo le dije que en la cancha es distinto, va Maradona y están todos acostumbrados“, empezó contando.

“Román no sabía mucho quién era el Indio. Entendía pero era de otro palo. Antes de empezar el partido, le pide al utilero una camiseta. El utilero le pregunta para quién y Román le dice. El utilero se transforma: se levanta la remera y lo tiene tatuado en el pecho. Le pide que lo lleve y se le pone a llorar. Entonces fueron y lo llevó“, contó el que fue uno de los candidatos de la oposición en las últimas elecciones.

Riquelme y el Indio Solari tuvieron otro encuentro en la casa del ex jugador. “Estuvo hace un tiempo por casa y pasamos una tarde muy agradable. Es un tipo muy inteligente“, contó en alguna oportunidad Cristian, hermano de Juan Román.