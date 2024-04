Cuando a Boca le costaba romper el cero y La Bombonera empezaba a exigir, Aaron Anselmino apareció en el área rival para poner el 1 a 0 contra Sportivo Trinidense. Fue el primer gol en Primera División para el marcador central de 18 años, que no ocultó su felicidad en las redes.

“Gran triunfo del equipo. Muy feliz por convertir mi primer gol con esta camiseta tan hermosa”, escribió el defensor, que apenas suma nueve juegos en la máxima categoría. Más allá del festejo, el pibe fue uno de los puntos más altos del equipo en la noche de martes.

La publicación no tardó en superar los 30 mil me gusta en Instagram, con la cuenta oficial de Boca Predio comentando: “¡Gritalo, Aaron! Merecidísimo“. La única mala para el juvenil fue la lesión muscular que no le permitió finalizar el encuentro.

Qué lesión tiene Aaron Anselmino

Más de uno en La Bombonera se asustó cuando vio al zaguero tirado en el suelo pidiendo salir en un Boca que ya no tenía cambios. Sin embargo, la buena noticia es que solo se trata de un problema muscular y de los ligamentos que tanto vienen padeciendo los clubes de la Liga Profesional.

Se confirmó que Anselmino tiene una lesión muscular en el isquiotibial izquierdo, pero habrá que esperar a los estudios para conocer si es una distensión o un desgarro. Por lo próximo, el pibe se perderá un par de partidos.

El contrato de Anselmino con Boca

En enero de 2024, Boca hizo oficial la renovación de Aaron Anselmino, que era una de las prioridades en el inicio de año. El vínculo se extendió hasta diciembre de 2028, con una cláusula millonaria de 20 millones de euros. Un jugador clave para el futuro del club de la Ribera.